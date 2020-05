Danny Vera en Joe Buck genomineerd voor Gouden en Zilveren Notekraker

Joe Buck en Danny Vera

Joe Buck laat weten erg blij te zijn met zijn nominatie. "Ik juich want ik ben genomineerd voor de zilveren notekraker", meldt hij op Instagram. De zanger zegt dat het extra speciaal is, omdat alleen collega muzikanten mogen stemmen. Tot 21 juni kan er gestemd worden, daarna blijven er drie artiesten over.

Joe Buck is de artiestennaam van Sjoerd de Buck uit Oostburg. Hij brak door met de single The Way You Take Time, dat gebruikt werd in een tv-reclame voor een supermarkt. Danny Vera had vorig jaar succes in Nederland met zijn single Roller Coaster. Hij maakte vele succesvolle club- en theatertours. Beide artiesten stonden vorig jaar wekenlang in de Nederlandse Top 40.

De concurrentie voor beide Zeeuwse artiesten is niet mals. Voor zowel de Gouden als de Zilveren Notekraker zijn negen andere artiesten genomineerd. Danny Vera neemt het op tegen onder andere Chef'Special, Di-Rect en Typhoon. Joe Buck krijgt dit jaar concurrentie van talenten als NAAZ. Darlyn en Maarten Vos.

De afgelopen jaren gingen artiesten als De Staat, Douwe Bob en Dotan er met de Gouden Notekraker vandoor. In 2013 won Racoon de onderscheiding. De Zilveren Notekraker is eerder gewonnen door Luwten, Nina June en Jett Rebel.

De Gouden Notekraker wordt al sinds 1974 uitgereikt. De zilveren variant is in 2015 in het leven geroepen. Sena is betrokken bij de onderscheidingen, dat is de organisatie die de rechten voor muzikanten en producers regelt. De aangesloten muzikanten bepalen welke collega's er met de Notekrakers vandoor gaan. De uitreiking is op 22 september.