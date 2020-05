Monnikenwerk moet luchtoorlog boven Zeeland tastbaar maken

De Meester is voor een groot gedeelte verantwoordelijk voor de database van Wings to Victory, waar alle crashes in Zeeland gedurende de Tweede Wereldoorlog in vermeld staan. In de serie boeken die hij nu met Stoutjesdijk maakt, komen alle verhalen tot leven en worden aanvullende verhalen van luchtacties verteld, zoals bombardementen, gedurende 1940-1945.

Bijzondere verhalen

Ook in het Zeeuws-Vlaamse deel is er weer veel ruimte voor bijzondere verhalen. De Amerikaan Jim Keelan bijvoorbeeld; hij stortte twee keer neer in zee en werd twee keer gered. Ook een derde crash overleefde hij. De Meester ontmoette de weduwe van de vliegenier. Zij voorzag hem van een hoop informatie die van een kille statistiek in een database, een indrukwekkend menselijk verhaal maakt.

Vliegenier Jim Keelan die drie keer een crash overleefde (foto: Wim de Meester)

Ook de verwoestende kant van de luchtoorlog komt aan bod. Zoals het nietsontziende bombardement van Breskens op 11 september 1944, dat het dorp in verhouding tot de zwaarst getroffen plek van Nederland maakte. Of het bombardement op Hoofdplaat, minder verwoestend, maar toch met aanzienlijke schade.

Zoeken naar wrak

Op het speurwerk van De Meester werd een aantal jaar geleden nog een beroep gedaan door de Amerikaan Marvin Nauman, die vastbesloten was om de neergestorte B-17 bommenwerper van zijn oom te vinden. Nauman deed pogingen om het wrak in de Westerschelde op te speuren, maar moest opgeven. Het verhaal van zijn oom en diens onfortuinlijke bemanning is ook in het boek te vinden.

Crash site bij Philippine (foto: Wim de Meester)

Stoutjesdijk haalt de meeste bevrediging uit de reacties van de familieleden en nabestaanden. "Door de verhalen uit te zoeken en vast te leggen komen ze tot leven. De nabestaanden krijgen nu het gevoel dat er weer aandacht is voor de offers die zijn gemaakt. Daar zijn ze blij mee en dat stemt ons zeer tevreden."

Samenwerking

De samenwerking begon in 2016 toen Stoutjesdijk hulp kreeg van De Meester bij de geschiedenis van de luchtoorlog boven Noord-Beveland. Dat beviel zo goed, dat ze daarna aan Schouwen-Duiveland begonnen. Voor dat eiland hadden ze zelfs twee boeken nodig om alles te vertellen.

Nog zes jaar

Het werk is nog niet gedaan. Stoutjesdijk schat in dat ze nog zes jaar nodig zullen hebben voor de rest van Zeeland. Er valt nog veel te vertellen, want behalve de verschillende eilanden komen ook de strijd tussen de Kriegsmarine en de geallieerde luchtmacht en de crashes in de zee voor de Zeeuwse kust nog aan de beurt

