Mondkapje op en handschoenen aan: rijinstructeur Mieke kan weer aan de slag

"Voor mij was dat een hele opluchting", zegt Van Rosevelt over het hervatten van haar lessen. "Ik wilde echt graag weer aan de slag en mijn leerlingen ook, hoewel de lessen er wel iets anders uitzien dan voorheen."

Centraal startpunt

Waar Van Rosevelt eerder haar leerlingen thuis ophaalde, moeten de leerlingen nu naar een centraal punt in Middelburg of Vlissingen komen. Vanaf dat punt start de rijles. "Zo voorkomen we dat leerlingen elkaar thuis moeten brengen en dat we met meer dan twee mensen in een auto zitten", aldus Van Rosevelt.

Veiligheidsmaatregelen

"Ook app ik mijn leerlingen een paar vragen voordat ze aan hun rijles beginnen. Hebben ze zelf verkoudheidsklachten of is er een gezinslid ziek? Kom dan vooral niet", legt Van Rosevelt uit. Ook neemt de rijinstructeur veiligheidsmaatregelen als haar leerlingen in de auto zitten. "Ik lucht tussen iedere les de auto tien minuten, ik maak alles schoon met doekjes, de airco blijft tijdens de lessen uit en mijn leerlingen en ikzelf dragen handschoenen en mondkapjes."

Mondkapjes zijn erg warm, daar moet ik aan wennen. " Leerling Talitha Adriaanse

Het luchten van de auto, het dragen van handschoenen en het vooraf stellen van vragen is verplicht. Deze maatregelen worden uitgebreid uitgelegd in het veiligheidsprotocol voor de rijschoolbranche.

"Mondkapjes dragen daarentegen, is volgens het protocol niet verplicht, maar ik doe het toch", zegt Van Rosevelt. "Ik heb kleinkinderen waar ik op pas, ik zie wekelijks tientallen jongeren, dus wat dat betreft zou ik een gevaar kunnen zijn voor bijvoorbeeld mijn kwetsbare oudere schoonmoeder. Daarom ben ik zo voorzichtig mogelijk."

Rijinstructeur Mieke van Rosevelt met haar leerling Talitha Adriaanse in de auto. (foto: Omroep Zeeland)

Leerling Talitha Adriaanse zit weer voor de eerste keer achter het stuur sinds het begin van de coronacrisis. "Het is wel weer even wennen want het is al even geleden. Maar uiteindelijk lukt het allemaal wel weer en let je weer gewoon zoals altijd op de weg."

Toch zijn er ook wat onwennige momenten voor haar, nu ze weer lest: "Die mondkapjes zijn wel erg warm, dus daar moet ik nog aan wennen. Maar op je examen moet je ook een mondkapje dragen, dus ik ben blij dat we hier alvast aan kunnen wennen", zegt Talitha.

'Lesgeven is toch een risico'

Volgens een enquête onder rijschoolhouders van Rijschool Pro is de helft van de rijschoolhouders weer begonnen met rijles geven. "Dat snap ik heel goed, het is toch een risico", zegt Van Rosevelt. "Maar zo lang we voorzichtig zijn, moet het goed komen. Ik heb hele fijne leerlingen die zich aan de regels houden, daar ben ik blij mee."