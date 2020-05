Vuilnisman Jeffrey leegt door de coronacrisis meer bakken dan ooit

Wat houdt uw werk precies in ?

"Ik leeg de ondergrondse bakken waarin het plastic afval zit. Dat doe ik met een auto en een kraantje, niet alleen in Middelburg, maar ook in de kernen die daarbij horen, zoals Arnemuiden en Nieuw- en Sint Joosland."

De gft -bakken zitten ook voller nu mensen meer thuis zijn, ze werken meer in de tuintjes. Maar u ziet ook meer plastic afval ?

"Zeker, er zijn plekken waar ik nu in plaats van eens per week wel drie keer per week heen moet om ze te legen. Je merkt dat mensen minder vaak uitgaan of uit eten gaan, of niet meer op hun kantoor eten. Ik kom veel meer verpakkingen tegen.

Kunt u zien wat de mensen meer eten of drinken?

"Ik zie meer pakken waar drank in heeft gezeten, ook meer blikjes zitten er tussen. En verder ja, eigenlijk zitten heel veel artikelen in plastic verpakt, zelfs een komkommer. Dat zie je allemaal terug.

Moet u zich extra beschermen tijdens het werk ?

"Nee, ik werk altijd met handschoenen aan. Het enige wat voor mij veranderd is, is dat ik niet meer naar de kantine terugrijd om te eten of een bakje koffie te doen. Voorheen was dat altijd heel gezellig. Maar nu zijn er bloktijden ingesteld, om te voorkomen dat het te druk wordt. Dat is sowieso minder gezellig. Maar ik ga er ook niet heen omdat ik niet tussen teveel mensen wil zijn. Dus eet ik mijn boterham in de auto op."

Zijn wij Nederlanders eigenlijk goed in het scheiden van afval, in dit geval plastic?

"Het gaat in negentig procent van de gevallen goed. Maar merk ik regelmatig dat mensen toch restafval of frietvet in de bak gooien. Dan heb ik weer een probleem; want ik moet dat er uit halen voordat ik het bij het depot in Goes kan lossen. Er kan dus nog wel iets verbeterd worden."