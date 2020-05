Zorgcentrum boos op Stichting Ambulance Wens: 'We voelden ons voor het blok gezet'

(foto: Pixabay)

Volgens Stoop was er al twee keer afscheid genomen en zijn ze onder druk gezet, omdat ze pas op het laatste moment zijn ingelicht. Er wordt nu rectificatie van Stichting Ambulance Wens geëist.

De stichting, die laatste wensen van terminaal zieke mensen verzorgt, plaatste woensdagavond een bericht op Facebook waarin het ongenoegen over de situatie werd geuit. Volgens Stoop klopt het verhaal niet zoals het op Facebook staat. "De stichting was al onderweg, zonder dat er toestemming was van de arts en dat is nodig is in zo'n geval."

Door coronamaatregelen is het ook moeilijk om in te gaan op dit soort wensen, want cliënten kunnen het tehuis niet zomaar verlaten. Toch geeft Stoop aan dat er bijna altijd medewerking is. "We voelden ons nu echt voor het blok gezet."

Al twee keer eerder afscheid

Het echtpaar heeft de afgelopen weken al twee keer afscheid genomen. Op 17 mei belde Stichting Ambulance Wens ook toen ze onderweg waren om mevrouw op halen voor een hereniging. Ook op die dag was er geen toestemming gevraagd, maar heeft het zorgcentrum toch meegewerkt aan het weerzien van het echtpaar.

"Normaal vragen we eerst advies aan een arts, maar in het kader van de menselijkheid hebben we dit toen gefaciliteerd en mocht de mevrouw mee met de ambulance naar haar man."

Al klinkt zo'n ontmoeting prachtig, het heeft volgens Stoop ook een enorme impact voor de twee ouderen. "Vooral fysiek en mentaal heeft dit ook veel gevolgen en daar staan mensen vaak niet bij stil."

Stichting Ambulance Wens heeft het bewuste bericht op Facebook inmiddels verwijderd. Daarmee de kous voor het zorgcentrum nog niet af.