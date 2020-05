Handboek voor starters op de arbeidsmarkt: Hoe overleef ik mijn eerste baan?

Rani Zuijdervliet schreef het boek: Hoe overleef ik mijn eerste baan? (foto: Rani Zuijdervliet)

De stap van een bestaan zonder al te veel verplichtingen naar een leven met een echte baan is voor veel mensen niet makkelijk. Rani van Zuijdvliet, opgegroeid in Oostkapelle en nu woonachtig in de Randstad, kan daarover meepraten. Ze deed haar eerste werkervaring op als junior-trainer bij een groot trainingsbureau dat onder meer voor de politie werkt. "Dat was geen succesverhaal, na anderhalf jaar zat ik met een burn-out thuis."

Volgens Van Zuijdvliet ligt een burn-out op de loer door de stress van starters die zich waar willen maken in hun werk en tegelijkertijd proberen vast te houden aan hun gewoontes uit de studententijd. "Aan de ene kant een drukke baan en aan de andere kant vrije tijd die net als vroeger is volgeplempt met afspraken, dat gaat gewoon niet."

Rani van Zuijdvliet vindt dat de generatie die nu de eerste stappen op de arbeidsmarkt zet, tussen de 20 en 30 jaar, het moeilijk heeft. "Ze staan onder grote druk omdat de maatschappij veel sneller is geworden. Op social media worden ze ook nog opgejut met van alles dat moet." Daar komt bij dat er vergeleken met vroeger minder baanzekerheid is omdat er weinig vaste aanstellingen zijn, zeker niet voor jongeren.

Nog meer problemen door corona

Van Zuijdvliet denkt dat door de coronacrisis de problemen nog verder zullen toenemen. "Het is nu een stressvolle tijd. Veel starters hebben nu nog meer moeite privé en werk van elkaar te scheiden, ze vinden het lastig om thuiswerkend structuur in hun dag aan te brengen en dan maken ze zich ook nog zorgen over de toekomst."

De psychologe zegt dat er desondanks geen reden is om bij de pakken neer te zitten. In haar boek schrijft ze hoe mensen kunnen leren omgaan met de druk. Keuzes maken, jezelf leren kennen en vaardigheden aanleren zijn belangrijke ingrediënten. In 'Hoe overleef je je eerste baan?' leest de young professional ook dat hij of zij bepaald niet de enige is die met bepaalde zaken tobt. "Dat helpt ook."