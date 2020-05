'Bijna uitgestorven straten in New York, dat is raar'

Het is rustig in de straten van New York (foto: Lisa Le Feber)

Sinds 1 februari is Lisa le Feber aan de slag in New York. Aan de stad grondig verkennen is ze nog niet toegekomen, want al bijna drie maanden werkt ze thuis. Ze is daar ondertussen aardig aan gewend.

Dat het coronavirus hard toeslaat in New York, belemmert haar niet erg in haar dagelijks leven. "Als je niet in het ziekenhuis terecht komt en je zit thuis, is er niet zoveel te merken." Maar dat de situatie ernstig was, realiseert ze zich door de nagenoeg uitgestorven straten in de miljoenenstad. Ook het afmeren van een groot militair hospitaalschip om de zorg te ontlasten vond Le Feber een duidelijk signaal. "Als dat al nodig is in een stad met zóveel ziekenhuizen...."

De maatregelen in New York zijn vergelijkbaar met die in Nederland, met dit verschil: mondkapjes zijn verplicht, ook in alle winkels. "Anders kom je de supermarkt niet in."

Le Feber verwacht dat binnenkort versoepelingen worden doorgevoerd. Net als andere New Yorkers volgt ze dat onder meer via de dagelijkse persconferenties van de gouverneur van de staat. Die wordt wat serieuzer genomen dan president Trump. Zijn melding over het sliken van een malariamiddel en zijn suggestie om bleekmiddel te injecteren, doet Le Feber af als 'bizar'.