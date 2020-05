Aanwonenden Zanddijk Yerseke gaan zich tot het uiterste verzetten tegen verbreding

Wil Meijer en zijn buren willen niet dan de Zanddijk wordt verbreed (foto: Omroep Zeeland)

"Dat gaat ook veel tijd en geld kosten", zegt Wil Meijer namens de buren, die samen een brief schreven aan Gedeputeerde Staten. Hoewel de gemeente Reimerswaal nu een verbreding van de Zanddijk steunt, is het de provincie die uiteindelijk de beslissing moet maken. Dat doen ze naar verwachting net na de zomer.

Lang traject

De aanpak van de Zanddijk speelt al jaren in het leven van Meijer en zijn buren. Een nieuw poldertracé en een nieuwe aansluiting op de A58 had voor iedereen de voorkeur, maar die varianten bleken te duur. Er werd voor een nieuwe weg langs buurtschap Het Kaasgat gekozen. Omwonenden en ondernemers protesteerden, de gemeente Reimerswaal trok de steun voor het voorstel in.

Een andere variant blijft over: een verbreding van de Zanddijk en de weg die erover loopt. De bewoners langs de Zanddijk zien niet zitten dat 'er een snelweg over onze woning of door de voortuin komt', zoals ze in de brief schrijven.

In grote lijnen zijn dit de varianten voor de Zanddijk. Nu lijkt de zwarte variant de meeste kans te maken. (foto: Omroep Zeeland)

De varianten die iedereen ziet zitten zijn de poldertracés, die hierboven met rood en groen zijn aangeduid. Die gingen van tafel omdat ze te duur zouden zijn. Volgens de protesterende buren valt dat prijskaartje inmiddels wel mee. Over het geld schrijven de aanwonenden het volgende:

"Volgens de laatste begrotingen van de gemeente Reimerswaal (begin dit jaar) bedragen de kosten voor variant roze/zwart inclusief Molendijk 65 miljoen euro. Is daarbij ook rekening gehouden met de verwerving van woningen en kosten van jarenlange procedures? Dit terwijl de kosten van een tracé met wél een breed draagvlak op 67 tot 73 miljoen euro worden geraamd; een te verwaarlozen verschil!"

Een beroep doen op meneer Wientjes?

De twaalf families schrijven verder in hun brief dat de provincie maar eens met de heer Wientjes moet gaan praten over het geld. Daarmee doelen ze op de mogelijk schadevergoeding die Zeeland gaat krijgen voor het mislopen van de marinierskazerne.

Twee vrachtwagens passeren elkaar op de Zanddijk bij Yerseke (foto: Omroep Zeeland)

Wil Meijer zegt dat hij en zijn buren zich belazerd voelden toen ineens de verbreding van de Zanddijk de enige optie leek te worden. "Dit was niet voorzien. Op deze manier word je echt overvallen." Over het verdere strijdplan gaan de twaalf families zich nog beraden. "Het is allemaal nog zo vers, maar dat er een strijdplan komt dat is zeker", besluit Meijer.

