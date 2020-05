'Kijk eens naar deze uiensoepboom!'

Bedragen of een locatie wil GroenLinks nog niet noemen. "Dat s iets dat we juist willen bespreken met de andere partijen. Maar we zouden met een hectare of 10 willen beginnen", zegt fractievoorzitter Gerwi Temmink van GroenLinks.

Co2, stikstof en droogte

Volgens GroenLinks zou een voedselbos een welkome aanvulling of verandering kunnen zijn voor de traditionele landbouw. , "Er ligt al een opdracht om in Nederland veel meer bomen aan te gaan planten. Deze bomen halen Co2 en stikstof uit de lucht en uit de bodem. Ook houden bomen het vocht in de bodem beter vast. Dat is een goede eigenschap nu we door klimaatverandering steeds meer te maken krijgen met droge periodes."

In Zeeland zijn er al enkele kleine voedselbossen van particulieren. Eén ervan is boerderij Hof Ter Linde in Ritthem. Eigenaresse Marieke Engelsman kocht de boerderij vijf jaar geleden met man en kinderen, en is sinds een aantal jaar bezig een klein voedselbos op te zetten.

"Waar komt mijn voedsel vandaan?"

Engelsman komt oorspronkelijk uit het oosten van het land, maar woonde hiervoor in Middelburg. Een boerderij was altijd haar droom. Toen de boerderij Hof Ter Linde vijf jaar geleden te koop kwam, zonder de 130 hectare die daar eerst nog bij hoorde, hakten ze de knoop door. Ook het voedselbos was een lang gekoesterde wens. "Ik ben me echt voor voedsel gaan interesseren nadat de kinderen waren geboren. Ik vroeg me af waar ons voedsel nu echt vandaan komt." Engelsman en haar man kochten later toch weer een aantal hectaren erbij, om het voedselbos te kunnen realiseren.

Volgens fractievoorzitter Gerwi Temmink van GroenLinks in Provinciale Staten ziet ook dat er meer belangstelling komt voor de productie van voedsel, in tijden van ziekte. "Er is meer animo om je eten bij een lokale producent te gaan halen, en je eten niet meer van over de hele wereld te laten invliegen."

Traditonele boeren

Een voedselbos heeft ook zeker de belangstelling van Zeeuwse boeren, stelt Temmink. "Het overschakelen van traditionele landbouw op een voedselbos is niet eenvoudig en gaat jaren duren, Maar we spreken met traditionele boeren, die zich gevangen voelen in het huidige systeem van verplichte, eenzijdige massaproductie, en die belangstelling hebben om het over een andere boeg te gooien."