Politici als ware podiumbeesten op toneel Scheldetheater

Raadsleden wachten tot ze één voor één 'op' mogen komen (foto: Omroep Zeeland)

Het was voor veel raadsleden onwennig. In de foyer van het theater moest voorafgaand aan de vergadering worden gewacht tot de raadsleden één voor één naar binnen begeleid werden naar hun plaats op het podium. En daar toonden sommigen zich een waar podiumbeest.

Voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis kon er weer in levenden lijve worden vergaderd. "Eindelijk matcht de omgeving ook met de stijl die we normaal hebben, dus dat is wel leuk!" grapte fractievoorzitter Jos van Ginneken na afloop van de vergadering.

Je merkt dat, net als kalveren die voor het eerst de wei in gaan, ze elkaar lange tijd niet gezien hebben!" Burgemeester Jan Lonink over de raadsleden op het podium in het Scheldetheater

Hoewel het beter is dan digitaal vergaderen, is ook deze situatie niet ideaal, vindt Van Ginneken. "Onze raadzaal is kleiner dus de mimiek met collega's, een knipoog of gebaar, dat is nu moeilijker. En dat is jammer omdat juist dát een onderdeel van de stijl is."

Raadsleden beginnen te floreren

In drie dagen tijd is de ruimte in het theater voorbereid. De raadszaal is volgens burgemeester Jan Lonink 'te bedompt' en biedt te weinig ruimte en ventilatie. Maar uitwijken naar het theater pakt volgens hem goed uit.

"Voor de meesten is het de eerste keer dat ze optreden op een podium en je ziet dat een aantal raadsleden ook ineens begint te floreren. Je ziet dat ze ervan genieten maar je merkt ook, net als kalveren die voor het eerst de wei in gaan, dat ze elkaar lange tijd niet gezien hebben."

Voor Van Ginneken komt daar nog iets bij. Ooit stond hij niet op het podium als fractievoorzitter maar als uitbundige scholier. "De laatste keer dat ik hier optrad, op dit podium, was tijdens de bonte avond in mijn tijd op het Zeldenrust College. Dat had een iets minder hoog niveau zullen we maar zeggen."

Of de volgende raadsvergadering eind juni opnieuw plaats gaat vinden in het theater is nog onduidelijk. Volgens Lonink is de raadszaal niet haalbaar zolang de anderhalvemeter-regel geldt. Als het theater weer in gebruik wordt genomen voor voorstellingen moet de gemeente op zoek naar een andere locatie of terug naar het digitaal vergaderen.