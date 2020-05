Ook Terneuzen en Middelburg bereid om weeskinderen van vluchtelingen op te vangen

Kindvluchteling op Lesbos (foto: ANP)

De gemeenteraden besloten gisteravond om zich aan te sluiten bij de zogenoemde 'coalition of the willing'. Daar kunnen Nederlandse gemeenten zich bij aansluiten als ze toch, tegen de wil van de regering in, weeskinderen van vluchtelingen willen opvangen.

"Wij vinden dat we als Terneuzen niet weg mogen kijken van dit grote leed. En daar waar het kan, we altijd moeten opstaan voor kinderrechten", is te lezen in het raadsbesluit.

In Middelburg was er meer discussie voor nodig om zich aan te sluiten bij de andere gemeenten. In eerste instantie was de gemeenteraad niet happig om de kinderen op te vangen, maar na kritiek van onder meer wetenschappers van het University College Roosevelt ging de raad gisteren toch overstag.

Vluchtelingenkinderen

In Griekse vluchtelingenkampen leven duizenden weeskinderen onder slechte omstandigheden. De Griekse regering is bereid om 2.500 kinderen op te nemen en heeft Nederland gevraagd om vijfhonderd kinderen op te vangen. De regering in Den Haag is daartoe niet bereid, maar wil wel geld doneren voor de opvang in Griekenland.

