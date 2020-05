Goedemorgen! Geen festival, maar toch feest en corona-uitbraak in Bruinisse

En er was meer goed nieuws over Klomppop. De headliners die voor dit jaar geboekt stonden, schuiven gewoon een jaartje op. Dat betekent dat nu dus al bekend is dat volgend jaar mei onder andere Navarone en Roxeanne Hazes komen optreden op Klomppop.

Klomppop in 2019 (toen het nog wel door kon gaan) (foto: Omroep Zeeland)

Maar er was ook slecht nieuws uit Bruinisse. Daar is woensdagavond op een woongroep van Allévo een corona-uitbraak vastgesteld. Hoeveel mensen er precies besmet zijn, wil de zorgorganisatie niet zeggen, maar het gaat in ieder geval om meerdere bewoners van In 't Opper en een aantal medewerkers.

Zanddijk

Een aantal mensen dat aan de Zanddijk in Yerseke woont, is niet blij met de plannen om de weg te verbreden. Als de nieuwe plannen doorgaan, moeten twaalf families namelijk hun huis uit om plaats te maken voor de weg. De twaalf families maken zich nu al voor op procedures en rechtszaken tegen de provincie.

De Zanddijk is al jaren één van de gevaarlijkste wegen van Zeeland. De afgelopen jaren zijn er vijftig ongelukken gebeurd. De provincie maakte eind vorig jaar bekend vijftig miljoen euro uit te trekken om de weg te verleggen en verbreden en zo de weg veiliger te maken.

Wil Meijer en zijn buren willen niet dan de Zanddijk wordt verbreed (foto: Omroep Zeeland)

Ten slotte nog het pinksterweekend dat voor de deur staat. De Veiligheidsregio Zeeland houdt toch een beetje z'n adem in voor hoe dat gaat verlopen. Er wordt namelijk behoorlijk wat drukte verwacht. Vijftig boa's gaan de komende dagen de straat op om in de gaten te houden of mensen zich een beetje aan de coronamaatregelen houden en om -indien nodig- in te grijpen.

Eenzame visser in de zee bij Vlissingen (foto: Adrie de Willigen)

Het weer

Ook vandaag is het vrijwel onbewolkt en heel zonnig. De wind is meest matig uit het noordoosten, vanmiddag uit noordoost tot noord. Het wordt vanmiddag 19 graden direct aan zee tot ongeveer 22 graden in Zeeuws-Vlaanderen en op Tholen, dat is een graadje hoger dan gisteren.