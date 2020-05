Zeeuwse horeca klaar voor heropening, maar zijn de gasten dat ook?

Met looproutes en reserveringen moet de drukte in goede banen worden geleid (foto: Omroep Zeeland)

Zeeuwen hebben het cafébezoek en een avond uit eten gemist, blijkt uit de reacties die ondernemers hebben gekregen. "Zo zijn er groepen die de komende zes vrijdagmiddagen willen reserveren", legt Rutger Punt van cafe de Gekroonde Suikerbiet in Zierikzee uit.

Het gaat heel hard met de reserveringen

"Mensen weten ons te vinden via mail, telefoon, whatsapp.. we worden zelfs op straat aangesproken", zegt Punt. "Het gaat heel hard met de reserveringen."

Vanaf 1 juni mogen horecagelegenheden binnen maximaal dertig gasten ontvangen. Buiten op het terras geldt die limiet niet, mits de gasten anderhalve meter uit elkaar zitten. Gasten die een huishouden vormen hoeven dat niet. Voordat de gasten plaats mogen nemen vindt er aan de deur een checkgesprek plaats. Daar wordt gevraagd of de mensen gezondheidsklachten hebben en of ze tot een huishouden horen of niet. De gasten worden vervolgens begeleid naar een plek.

"We zitten heel erg vol", zegt Walter Bien van strandpaviljoen Perry's op de Brouwersdam. Hij neemt geen reserveringen meer aan voor maandag. "We hebben wel wat marge, maar die willen we vrijhouden voor mensen die spontaan langskomen."

Er zijn meer restaurants die een spontaan bezoek aan een terras mogelijk willen blijven maken. Bij het gros van de ondernemingen die Omroep Zeeland heeft gesproken is reserveren op het terras wel mogelijk, maar niet noodzakelijk. "Als mensen buiten een tafeltje in de zon willen reserveren dan kan dat uiteraard", legt Edwin Vermast van restaurant Katoen in Goes uit.

Over het algemeen geldt ook dat er vooral voor Tweede Pinksterdag en de weekenden wordt gereserveerd. Doordeweeks is dat minder, zoals bij Codium in Goes. "In de weekenden zitten we wel al aan de 30 personen en die zijn de komende weken goed tot bijna vol", legt chefkok Wouter Kik uit.

Op papier werkt het. Of dat in de praktijk ook zo is, gaan we zien. " Marco van de Kamp, Breskens aan Zee

Kom op tijd

Om te voorkomen dat er te veel mensen tegelijkertijd op een tafeltje staan te wachten, wordt er overal gewerkt met tijdsblokken. De invulling van die tijdsblokken verschilt per gelegenheid. Zo hanteert strandpaviljoen de Zeemeeuw in Retranchement overdag tijdsblokken van anderhalf uur en 's avonds van twee uur. "En de begintijd van de reservering verloopt een half uur van elkaar, zodat er niet ineens dertig man voor de deur staat", zegt Marcel van Eijk.

Bij paviljoen Breskens aan Zee, laten ze reserveringen tien minuten na elkaar binnenkomen. "Op papier werkt het, maar of dat in de praktijk ook zo is, gaan we zien", zegt Marco van de Kamp.

Je moet vertrouwen hebben in de mensen dat ze afstand houden." Edwin Vermast, restaurant Katoen

"Het wordt spannend", zegt Edwin Vermast van restaurant Katoen. Hij is blij dat de horeca weer mag opstarten, maar hij heeft ook zorgen. "Je moet vertrouwen hebben in de mensen dat ze afstand houden."

Strandpaviljoen Breskens aan Zee heeft een banner laten maken om gasten op de nieuwe huisregels te wijzen (foto: Omroep Zeeland)

Die zorgen worden gedeeld door andere ondernemers. "Je moet toch maar afwachten of gasten zich allemaal aan de richtlijnen houden en de huisregels", zegt Marco van de Kamp. "En hopelijk zijn ze ook eerlijk tijdens het vraaggesprek."

De angst van ondernemers is dat de horeca over een paar weken weer terug bij af is en weer wordt gesloten. "Wij moeten er vrij kort op zitten", zegt Vermast. "Maar we hebben voor meer grote uitdagingen gestaan. We gaan het zien."