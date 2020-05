Ongewone drukte bij fietsenwinkels, wachttijd voor reparatie loopt op tot drie weken

Mensen trekken er vaker op uit met de fiets in deze coronatijd (foto: Omroep Zeeland)

In Zierikzee noemt fietshandelaar Marco Kristalijn de fietsen het 'nieuwe wc-papier.' "Mensen geven minder geld uit en de meeste voorjaarsvakanties zijn geannuleerd dus kopen ze een fiets want dan kunnen ze er toch nog op uit in de vakantie", zegt Kristallijn.

Bestellingen

In het begin was dit goede handel voor de fietsenwinkels, maar als de voorraad begint de slinken wordt het steeds lastiger om deze aan te vullen. Dit komt doordat de grote fabrikanten ruim een maand dicht zijn geweest wat grote gevolgen had voor de fietsenwinkels.

"Voorraad aanvullen is een heel groot probleem aan het worden. Mountainbikes voor starters rond de 2000 euro zijn zowat niet meer te krijgen. De vraag is groter dan ooit en fabrieken kunnen het amper aan", vertelt Kristallijn. Ook andere fietsenwinkels in Zeeland merken dat de levertijd oploopt van twee tot drie weken naar twee tot drie maanden.

Bij fietsenwinkel Bike Totaal Zierikzee hebben ze het in de coronatijd ontzettend druk met reparaties en fietsenverkoop (foto: Bike Totaal Jan de Jonge Zierikzee)

Bij fietsspecialist Piet Voskamp in Middelburg worden vooral de e-bikes verkocht. "We zien dat mensen die jaren niet gefietst hebben eerder kiezen voor een e-bike. Ook de racefietsen en mountainbikes gaan hard omdat sportscholen dicht zijn, maar die verkoop ik niet dus dan stuur ik ze weer naar een collega", vertelt eigenaar Ary Joosse.

Bij fietsspecialist Piet Voskamp in Middelburg is de populariteit van e-bikes flink gestegen door de coronacrisis

De Mechanieker in Eede verkoopt juist alleen sportfietsen en geen e-bikes, maar heeft het minder druk dan normaal. "Wij moeten het vooral hebben van de Vlaamse klanten die momenteel het land niet in mogen", vertelt eigenaar Dwight van Hulle.

Met de fiets bij de grens

"In het begin stonden we nog wel met de fiets klaar bij de grens, maar tegelijkertijd een winkel runnen is niet te doen. We hopen daarom dat de grens snel opengaat zodat we een groot deel van de vaste klanten weer kunnen verwelkomen", aldus Van Hulle.