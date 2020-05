Emma Heesters haar eerste solonummer is een zomerse plaat

Je maakt het niet voor de eerste keer mee, maar blijft het toch spannend?

"Ja, het went niet. Dit is ook m'n eerste solosingle, dus ben ik extra zenuwachtig. Je loopt toch een paar weken met een geheimpje rond."

Na de successen van Pa Olvidarte en Loop Niet weg heb je vast te maken met hoge verwachtingen?

"De lat ligt zeker hoog, maar dat is ook een uitdaging. De videoclip staat nu online en die wordt heel goed ontvangen, dus ik ben blij om dat te zien."

Hoe is het nummer Waar Ga Je Heen ontstaan? Is die persoon uit Loop Niet Weg dus toch weggelopen?

"Nee, haha, dit gaat over een ander persoon. Het is in coronatijd gemaakt, in een zoom-meeting. Daarna heb ik het in een studio in Alkmaar opgenomen. Het is wel gek, maar aan de andere kant ben ik wel gewend om zo te werken. Maar je zit natuurlijk het liefst met elkaar in de studio."

Waar Ga Je Heen is een aanstekelijk nummer, je zingt het zo mee. Perfect voor de hitlijsten?

"Ik had heel erg veel zin in een zomernummer, dus ik ben blij dat het zo klinkt.

Dit ging wel het jaar worden dat ik op het podium kon gaan vlammen, maar dat wordt dus uitgesteld tot volgend jaar." Emma Heesters

Emma Heesters (foto: Universal music)

Is 2020 voor jou voor een deel in duigen gevallen door het coronavirus?

"Ja, ik had heel veel optredens en festivals staan, onder andere ZiggoDome en Ahoy. Die zijn allemaal te komen vervallen of verplaatst. Dit ging wel het jaar worden dat ik op het podium kon gaan vlammen, maar dat wordt dus uitgesteld tot volgend jaar."

Komt het dan volgend jaar wel goed met het 'momentum'?

"Je weet natuurlijk nooit wat er volgend jaar gaat gebeuren, maar ik hoop dat het momentum volgend jaar zo blijft. Ik besef wel dat ik nummers moet blijven uitbrengen die op de radio zijn te horen."