Luciferstokjes aan de horizon zijn windmolens van 200 meter hoog

Veiligheid is prioriteit nummer één voor Ørsted, de bouwer van de windparken op zee. Voordat je ook maar het water op mag moet je thuis eerst een online veiligheidscursus van een uur volgen. Daarna moet je in een formulier aangeven geen verschijnselen van corona te hebben.

Het vertrekpunt is vanaf de onderhoudslocatie in Vlissingen waar ook weer een veiligheidsbriefing wacht. Volgens projectleider Klaasjaap Buijs is het bedrijf in deze tijd van corona extra voorzichtig. "We testen ons personeel regelmatig en houden alles extreem goed schoon. Als er iemand besmet raakt dan heeft dat grote gevolgen voor de bouw."

Nog een veiligheidsinstructie voor vertrek

Aan boord van het schip dat ons naar de windparken brengt, krijgen we nog een korte film met veiligheidsinstructies te zien en daarna vertrekken we. Het is iets meer dan een uur varen voor we de parken van dichtbij te zien krijgen.

Voor de kust van Walcheren worden verschillende windparken gebouwd. Het windpark Borssele 1 en 2 bestaat uit in totaal 94 turbines en 3 en 4 uit 77 turbines. Borssele 5 bestaat uit twee turbines. Zodra alle parken in bedrijf zijn, leveren ze stroom aan zo'n twee miljoen huishoudens.

Er liggen verschillende schepen tussen de in aanbouw zijnde molens. Een schip is bezig met het installeren van de wieken in een windturbine en een ander schip trekt kabels over de zeebodem. Een precies werkje volgens Buijs. "Het zijn extreem dikke en stevige kabels maar er mag geen knik in ontstaan omdat je dan schade hebt. Zo'n kabel vervangen op de zeebodem kost heel veel tijd en geld."

Nog net te zien vanaf de kust

De windparken zijn de meeste dagen van het jaar niet te zien vanaf de kust. Op heldere dagen lijken het luciferstokjes die in de verte uit de zee steken. Als we met het schip op ongeveer tien meter van de windmolens varen dan zijn het toch wel indrukwekkende gevaartes. Buijs: "De tiphoogte is 200 meter boven het wateroppervlak. De doorsnee van de paal is ruim zes meter. Dat is bijna een tunnel."

Een blad wordt in een windturbine gezet bij windparken Borssele 1 en 2 (foto: Omroep Zeeland)

De bouw van een windmolen gaat verrassend snel. De monopiles, een soort heipalen, staan er in de meeste gevallen al en daarna duurt de opbouw van een complete molen ongeveer een dag. Op de dag dat wij gaan kijken zijn er vijftien klaar. De eerste stroom van Borssele 1 en 2 wordt ook al geleverd.

Als er straks 94 windturbines stroom gaan leveren dan vraagt dat veel van het Zeeuwse elektriciteitsnet, volgens directeur Steven Engels van Ørsted Nederland. "Er wordt nu druk gebouwd aan hoogspanningslijnen voor 380 kilovolt (kV) vanaf Rilland en dat is wel belangrijk. Op die manier kan de stroom die wij leveren ook goed gebruikt worden en vervoerd. Wat er nu ligt is niet genoeg."

Tijdens de bouw is het stuk zee 'helemaal dicht'

De gemiddelde Zeeuw zal niet veel merken van de windparken Borssele 1 en 2. De schepen waarmee het onderhoud aan de parken wordt verzorgd vertrekken vanuit de buitenhaven in Vlissingen achter het treinstation. In het park zelf mogen geen schepen komen volgens projectleider Buijs. "Tijdens de bouw is het helemaal dicht omdat het anders gewoon te gevaarlijk is. We hebben een schip rondvaren dat alles in de gaten houdt en zo snel er iemand in de buurt komt die er niets te zoeken heeft kunnen we ze wegsturen. We willen geen ongelukken." De planning is dat het windpark in het laatste kwartaal van dit jaar volledig klaar is.

