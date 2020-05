Afblazen order voor nieuwe onderzeeboten 'niet realistisch'

Onderzeeboot gebouwd in Zweden (foto: Saab Kockums)

Scheepswerf Damen uit Vlissingen is een van de drie scheepswerven in de race voor de bouw van vier nieuwe onderzeeboten. Naast Damen zijn er nog twee andere kanshebbers: de Franse Naval Group en het Duitse TKMS. Deze order zou veel werkgelegenheid voor de regio opleveren. Als alles volgens planning verloopt, zou in 2022 het contract ondertekend moeten worden en zouden de nieuwe onderzeeboten tussen 2027 en 2031 de huidige onderzeeboten van de Walrusklasse vervangen.

Van uitstel kan afstel komen

Volgens dagblad de Telegraaf kan dat vertraging oplopen en kan van uitstel zelfs nog afstel komen. Want er moet vanwege de coronacrisis bezuinigd worden en daardoor zou de aanschaf van de nieuwe onderzeeboten in gevaar komen.

Maar volgens Bosman, namens de grootste coalitiepartij de woordvoerder op het gebied van Defensie, ligt dat niet voor de hand. "Er is aan alle ministeries gevraagd om bedenken hoe er twintig procent bezuinigd kan worden. Ik kan me voorstellen dat dit een van die scenario's is, maar het is niet een realistisch scenario."

'De logica ontgaat mij'

"Ten eerste is hiervoor al een aanbestedingsprocedure opgestart, dus er is al geld voor gereserveerd. En ten tweede is het gewoon hard nodig, want onze militairen hebben die nieuwe materialen zoals deze nieuwe onderzeeboten nodig om hun werk goed te kunnen doen. Dus de logica hierachter ontgaat mij volledig", aldus de VVD'er uit Middelburg.

Die lezing onderschrijft ook woordvoerder Robin Middel van Damen Shipyards. "Dit is een politieke discussie die wij nu uiteraard op de voet volgen. Maar voor ons staat voorop dat wij, samen met zo'n honderd andere bedrijven ervoor klaar staan om deze opdrachten uit te voeren. Daar gaat ook veel werkgelegenheid mee gemoeid."

'Echt hard nodig'

"Daar zeg ik als oud-marineman op persoonlijke titel nog bij dat het voor het marinepersoneel gewoon ontzettend belangrijk is dat ze goed materiaal krijgen. Want de vernieuwing van de vloot is echt hard nodig", aldus Middel.

