Zeeuwse horeca sprokkelt ruim een ton bij elkaar, Middelburg spant de kroon

Doordat op 15 maart de horecabedrijven dicht moesten om de besmettingen met corona terug te dringen, kwamen veel zaken in de financiële nood. Een week later begon Helen Bihi-Zenou als één van de eerste een crowdfundactie voor haar bedrijven.

De crisis kwam op een zeer ongelegen moment. "Tearoom Honeypie in Middelburg moest dicht, de verkoop van de Honeypie in Goes ketste af en de rest van het kapitaal zat in het net overgenomen kinderspeelhof Poppendamme. Er was nog maar één ding dat we konden doen en dat was hulp vragen aan onze klanten."

Ontzettend lief

En die hulp, die kwam. Binnen een dag was er meer dan 10.000 euro opgehaald, inmiddels staat de teller op bijna 30.000 euro. Bihi-Zenou is enorm dankbaar: "Het is ontzettend lief dat deze mensen de moeite hebben genomen om geld te doneren. Er blijkt wat mij betreft uit dat ze graag willen dat we door kunnen."

Keerzijde

Aan het vragen om geld zit ook een keerzijde. De manier waarop Bihi-Zenou leeft en haar geld uitgeeft is vanaf nu iets om rekening mee te houden: "Als ik nu iets duurs zou kopen in de supermarkt, of wanneer we over een jaar of zo weer eens aan een week vakantie zouden gaan denken, ben ik huiverig voor de reacties. Mensen denken dan misschien wel:" Ja, dat doe je wel van mijn geld. Daar heb ik niet voor gedoneerd!""

Ashwin Tacq bij zijn tijdelijke frituurloket (foto: omroep zeeland)

In de rest van Zeeland haalden horeca-ondernemers hooguit een paar duizend euro op. In Zuidzande dacht beginnend ondernemer Ashwin Tacq zo'n 20.000 euro nodig te hebben om het hoofd boven water te kunnen houden. Op 10 maart nam hij Brasserie Céleste over, nog geen week later hoorde hij dat hij voorlopig niet open kon. Sympathisanten stortten in totaal 'slechts' 500 euro. Op het eerste gezicht een druppel op een gloeiende plaat. Maar het bleek toch genoeg om de zaak van Tacq drijvende te houden.

Frituur was redding

"Met die 500 euro zijn we naar de Sligro gegaan en hebben we een voorraad aan frituurspullen gekocht. Toen ben ik in de ingang van de brasserie een frituurloket begonnen. Dat liep verrassend goed. Inwoners van Zuidzande kwamen bij me afhalen, maar ook fietsers die langskwamen aten hier wat. Met het geld dat ik daarmee verdiende ben ik ook maaltijden gaan aanbieden. Ook dat sloeg aan."

Het was voor Tacq, als restauranthouder, in eerste instantie niet plezierig om friet te verkopen, maar de situatie liet hem weinig keus. En door het resultaat kan hij, met het oog op de versoepeling per 1 juni met een zeker vertrouwen naar de toekomst kijken.

