Japanse kruiskwal nu ook bij Wolphaartsdijk in Veerse Meer

De kruiskwal is slechts twee centimeter groot (foto: Omroep Zeeland)

Van de kwallen die in de Zeeuwse water voorkomen, zijn de meesten onschadelijk voor mensen en dieren. De kruiskwal is dat niet helemaal. Bij aanraking met deze soort kunnen klachten volgen zoals jeuk, prikkeling en een rode huid. Bij mensen die last hebben van overgevoeligheid kunnen de huidreacties wat heftiger zijn.

De Japanse kruiskwal is ongeveer twee centimeter groot. De naam van de kwal is afgeleid van het kruisje dat op de kwal te zien is. Aan de rand van zijn lichaam heeft de kruiskwal tentakels. De kruiskwal is vooral te vinden in gebieden met veel waterplanten zoals zeewier. De kwal kan steken met zijn tentakels (netelen).

Onderzoek Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat voert onderzoek uit naar de aanwezigheid van de kruiskwallen in het Veerse Meer. Zij blijft dit ook de komende tijd doen op locaties waar veel gezwommen wordt.

