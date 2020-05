Strengere voorwaarden voor hulp aan ondernemers

Elisa van der Wel runt kapperszaak Sohair aan de Vlasmarkt in Middelburg. Door de coronacrisis moest ze haar zaak noodgedwongen sluiten en viel haar inkomen plotseling weg. Gelukkig kon ze aanspraak maken op de zogeheten Tozo-regeling, wat staat voor Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers.

Genoeg om rond te komen

"Ik kreeg een uitkering voor de maanden maart, april en mei. Per persoon verschilt het bedrag, omdat iedereen in een andere situatie zit. Ik ben een alleenstaande moeder en kreeg iets meer dan 500 euro per maand," zegt Van der Wel. Het was minder dan het inkomen dat zij als kapster bij elkaar knipt, maar met de kinderalimentatie erbij kon ze er een paar maanden van rondkomen.

Veel Zeeuwen kunnen sinds maanden weer naar de kapper (foto: Omroep Zeeland)

De eerste regeling voor zelfstandig ondernemers, Tozo-1, loopt af op 30 mei. Ondernemers kunnen tot die datum nog wel intekenen voor deze regeling. Per 1 juni wordt een nieuwe regeling van kracht, Tozo-2. "Die tweede regeling is strenger geworden", zegt Carla Fransen, klantendienstverlener bij Orionis Walcheren. "Voorheen werd helemaal niet gekeken naar het inkomen van een eventuele partner bij de aanvraag. Nu wel."

Op Walcheren hebben volgens Fransen iets meer dan tweeduizend ondernemers Tozo-1 aangevraagd. Achttienhonderd daarvan zijn toegekend. Daarbij wordt gekeken naar verschillende criteria. Er moet een achteruitgang zijn in inkomen door de coronacrisis. Een ondernemer moet staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, nog actief zijn en hij of zij moet wonen in de gemeente die de uitkering verstrekt. Zowel Tozo-1 als Tozo-2 gelden tot september 2020.

Met of zonder mondkapje

Carla Fransen van Orionis verwacht niet dat veel ondernemers nu pas voor het eerst gebruik zullen maken van de tweede regeling. Wel zal een aantal ondernemers die aanspraak hebben gemaakt op Tozo-1 ook Tozo-2 nog nodig hebben als verlenging.

Voor Elisa van der Wel is zo'n uitkering niet meer nodig. Haar kapperszaak is weer open. Klanten die dat willen kunnen weer worden geknipt, geföhnd of geverfd. Met of zonder mondkapje. Dat is geen verplichting, maar een keuze, aldus Van der Wel.