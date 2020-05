Musea blij maar ook sceptisch: 'We moeten oppassen dat we niet op een ziekenhuis gaan lijken'

De musea moeten bij de heropening rekening houden met een protocol dat de Museumvereniging in samenwerking met het Rijksmuseum heeft opgesteld, in opdracht van de overheid. Het protocol moet bijdragen aan een veilige en verantwoorde heropening van de musea.

Mensen ontvangen

Onno Bakker, directeur van het Zeeuws maritiem MuZEEum in Vlissingen, is ontzettend blij dat z'n museum weer open mag voor publiek. "We zijn ruim twee maanden gesloten geweest en dat is niet leuk. Een museum is er om mensen te ontvangen. En alle vrijwilligers en medewerkers staan te springen om weer open te gaan."

Staan te popelen

Ook Ivo van Beekhuizen, bedrijfsleider van het Polderhuis in Westkapelle is enthousiast over het feit dat het kabinet heeft besloten dat de musea per 1 juni weer open mogen voor publiek. "We zijn natuurlijk blij met de versoepeling van de openingstijden en staan te popelen om iedereen weer te ontvangen."

De afgelopen weken is er hard gewerkt om er voor te zorgen dat de deuren op 1 juni weer open kunnen. Bakker: "We hebben de kassa verplaatst, schermen opgehangen en we hebben een uitgang gecreëerd, zodat bezoekers niet hoeven te passeren bij de deur." Ook is er in het MuZEEum een looproute aangebracht door middel van blauwe en rode lijnen op de vloer. In het Polderhuis doen ze dit aan de hand van stickers op de grond, waarop een pijl de juiste richting aangeeft.

Aantal bezoekers

Volgens het protocol mag een museum één bezoeker per tien vierkante meter ontvangen. Dat betekent voor het Polderhuis dat er zo'n elf bezoekers tegelijkertijd het museum in mogen. Van Beekhuizen: "We gaan werken met tijdblokken, waarbij de bezoeker vooraf telefonisch reserveert. Voor het MuZEEum ligt dat aantal beduidend hoger. Daar mogen honderd personen tegelijk in het museum. "Bakker: "Bij ons moet iedereen online reserveren en werken we met een tijdschema, waarbij we steeds 25 bezoekers toelaten. Op deze manier is er genoeg ruimte in het museum."

Van Beekhuizen heeft wel moeite met het protocol dat is opgesteld. "Het is een uitgebreid protocol met zo'n 123 maatregelen en gebaseerd op een museum met zo'n 10.000 bezoekers per dag. Wij hadden vorig jaar in totaal zo'n 17.000 bezoekers. Het contrast is wel erg groot, te groot. Je moet dus zoeken naar oplossingen binnen dat protocol en hier en daar wat bijschaven."

Ziekenhuis

Bakker sluit zich hierbij aan. Hij vindt het goed dat er een protocol is, maar vindt ook dat het vooral gericht is op de grote musea in Nederland. "Daarnaast vind ik dat we moeten oppassen dat een museum niet op een ziekenhuis gaat lijken, waar alle bezoekers om de vijf meter hun handen moet wassen en desinfecteren."

Het Polderhuis in Westkapelle (foto: Het Polderhuis)

Niet alleen musea in Zeeland maken zich zorgen over het protocol en de maatregelen waar ze aan moeten voldoen. Ook een aantal grote musea in Nederland hebben moeite met de manier waarop het protocol tot stand is gekomen. De directeur van het Stedelijk Museum Breda, Dingeman Kuilman, vindt het bijvoorbeeld absurd dat er verplicht wordt om online te reserveren, terwijl twee derde van de musea hier geen voorzieningen voor heeft.

Kaartje kopen

Zo'n systeem is volgens hem ook helemaal niet nodig. Bij musea die gemiddeld zo'n 50 tot 250 bezoekers ontvangen kun je volgens hem gewoon binnenlopen en een kaartje kopen aan de kassa.