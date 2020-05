'Schade horeca en recreatie ruim honderd miljoen'

Frank de Reu, de Zeeuwse voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland (foto: Omroep Zeeland)

Zelf verwacht De Reu, die voorzitter de Zeeuwse regio is voor KHN, dat de grote klap voor de ondernemers nog moet komen. "Dat zal deze winter zijn, denk ik. Bedrijven hebben weinig vlees op de botten en moeten nu reserves aanspreken."

De afgelopen dagen zijn de puntjes op de i gezet om de terrassen klaar te maken voor de opening van komende maandag. "De tafels staan ruim uit elkaar. Er zijn looproutes aangelegd. Het is voor gasten en personeel veilig gemaakt", zegt De Reu.

In sommige gemeenten is zelfs sprake van een ruimer terras. Bijvoorbeeld in de gemeente Sluis, waar het centrum autovrij wordt. "Daardoor wordt het veiliger en is er meer ruimte voor de gasten."

Vanaf 1 juni mogen horecagelegenheden binnen maximaal dertig gasten ontvangen. Buiten op het terras geldt die limiet niet, mits de gasten anderhalve meter uit elkaar zitten. Gasten die een huishouden vormen hoeven dat niet. Voordat de gasten plaats mogen nemen vindt er aan de deur een checkgesprek plaats. Daar wordt gevraagd of de mensen gezondheidsklachten hebben en of ze tot een huishouden horen of niet. De gasten worden vervolgens begeleid naar een plek.

Er wordt volgens De Reu gecontroleerd op naleving van de regels. Ook door de bedrijven zelf. "Ik ga ervan uit dat iedereen zijn gezond verstand gebruikt. Wel is een heel draaiboek met vragen. En bij strandpaviljoens zijn er bijvoorbeeld desks waar een medewerker vragen stelt over eventuele coronaklachten. Daarna worden gasten naar hun plek gebracht."

De schade is volgens De Reu aanzienlijk en zal nog verder oplopen. "Uit onderzoek dat we samen met de Recron (recreatieondernemers) hebben laten uitvoeren bleek dat er tot 1 juni al een schade is van honderd miljoen. Dat zal in juni nog verder oplopen verwacht ik."

