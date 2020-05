OM eist vier jaar celstraf tegen hoofdverdachte 'Zeeuwse' phishingzaak

Rechter buigt zich over een dik dossier - archief (foto: Omroep Zeeland)

Een van de slachtoffers van de bende was boer Hanne Doeleman uit Nieuwerkerk. Hij verkeerde eind 2016 in de veronderstelling dat hij via een link in een e-mail naar de website van zijn bank werd geleid. Op die website dacht hij een nieuwe pinpas aan te vragen maar in werkelijkheid gaf hij daarmee de inloggegevens prijs. De nieuw aangevraagde pinpas werd bovendien onderschept door de bende.

215.000 euro afgeboekt

Doeleman logde een paar dagen later in bij zijn bank en kwam erachter dat zijn bankrekening was geplunderd. In totaal was er 215.000 euro afgeboekt. De bende heeft met zijn bankrekening Macbooks, merkkleding, iPhones en juwelen via internet aangeschaft. Ook was er geld overgeboekt naar andere rekeningen.

Doeleman deed aangifte er werd een onderzoek opgestart. Dat leidde onder meer naar de 30-jarige verdachte. Met de uit brievenbussen gehengelde pinpassen van zijn slachtoffers zou hij onder meer cadeaubonnen en luxegoederen hebben gekocht. Van deze transacties zijn ook camerabeelden waarop hij te zien is.

'Goede carrièrekansen'

De officier van justitie noemde het tijdens de zitting voor de rechtbank in Breda opmerkelijk dat de verdachte deze strafbare feiten heeft gepleegd. Vooral omdat hij een goede opleiding heeft genoten en ook 'goede carrièrekansen' had.

Mede om die reden eist het OM één jaar voorwaardelijke celstraf, om te voorkomen dat hij opnieuw in de fout gaat. "De celstraf van een jaar als voorwaardelijke deel van de beoogde straf brengt de verdachte wellicht op het juiste pad", aldus de officier. Daarnaast kondigde zij ontneming aan van geld dat op criminele wijze is verdiend door de verdachte.

'Extra geld om mooie spullen mee te kopen'

Toen de verdachte de strafeis hoorde, barstte hij in huilen uit. Volgens het OM had hij een lagere strafeis verwacht, zoals een werkstraf of een boete. Hij had voor deze zaak begon een goede baan. Volgens het OM had hij niet door hoeveel leed hij met deze diefstallen de slachtoffers berokkende. Hij deed het alleen voor extra geld om mooie spullen mee te kopen, verklaarde hij.

Twee hoofdverdachten

In mei 2017 werden de twee hoofdverdachten in deze grote phishingzaak, een man uit Amsterdam en een vrouw uit Almere, veroordeeld tot elk vijf jaar cel. Bovendien moeten beiden elk ruim 124.000 euro aan een van de slachtoffers terugbetalen. Het is niet duidelijk of dat Doeleman is. Er zijn meerdere mensen slachtoffer geworden.

Het onderzoek naar phishing is volgens het OM altijd erg complex. Verdachten verschuilen zich achter een 'web' van mailadressen, identiteiten en mobiele apparaten. In deze zaak werden in eerste instantie tien verdachten opgepakt. Naast de Amsterdammer die nu terechtstaat ging het om verdachten uit Almere, Rotterdam, Rijswijk, Den Haag, Amsterdam en Gouda. Later zijn daar nog andere verdachten bij gekomen. Zij kregen mildere straffen, variërend van lichte celstraffen tot taakstraffen. Een aantal werd ook vrijgesproken.

De uitspraak door de rechtbank in Breda is over twee weken.

