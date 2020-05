Goese Ananda kan niet wennen aan het mondkapje in Brussel

Ananda de Jager

"Voor het eerst in bijna drie maanden ben ik weer op kantoor geweest", vertelt De Jager (26) in het radioprogramma Zeeland komt thuis.

"We zijn opgedeeld in groepen die deels terug mogen naar kantoor. Het was wel weer leuk om mensen te zien. Wel moeten we verplicht een mondkapje dragen, maar het is lastig ademen. Ik raak er niet aan gewend."

De Jager hoopt dat de grenzen weer snel opengaan. Zodat ze haar familie in Zeeland weer kan bezoeken.

Beluister hieronder het gesprek met Ananda de Jager vanuit Brussel.