Renesse is helemaal klaar voor het pinksterweekend

Volgens Bruno van der Hoek, secretaris van de ondernemersvereniging Renesse, gaat het helemaal lukken. "We hadden vorige week natuurlijk het hemelvaartweekend en toen ging het ook goed. Mensen snappen dat ze afstand moeten houden en houden zich daar ook aan. Voordeel is ook dat het internationaal is. Je hoeft geen lange teksten te schrijven; 1,5 m is voldoende."

Extra kliko's

Tijdens dat hemelvaartweekend kwamen de ondernemers er wel achter dat er te weinig vuilnisbakken in het uitgaanscentrum stonden. "Alleen de take-away foodafdeling was open. Iedereen liep iets te eten en dus waren de afvalbakken snel vol. In ruggespraak met de gemeente is er toen voor gezorgd dat er kliko's zijn neergezet".

De samenwerking met de gemeente vindt Van der Hoek overigens uitstekend. "Als je 's avonds om 22.00 uur nog een mail krijgt van een ambtenaar, dan voel je dat ze er ook graag goed inzitten."