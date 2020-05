Les in de gymzaal en plastic zeil in de wandelgangen: de middelbare scholen gaan weer open

Conciërge Sjoerd van Helmond is de afgelopen maanden (bijna) alleen achtergelaten in het schoolgebouw. Vanwege het coronavirus was de school niet open voor leerlingen. Die kregen online les. Sjoerd is blij dat er vanaf volgende week weer wat leerlingen op school rondlopen. "Ik heb toch wel gemerkt dat het contact met leerlingen een belangrijke rol speelt in mijn werk als conciërge. Ik heb ze gemist en ik ben blij dat er volgende week weer wat leerlingen rondlopen in het gebouw."

Een richting

De leerlingen mogen in kleine groepjes naar school. Zo zijn er mentoruurtjes en mogen vakdocenten een tiental leerlingen uitnodigen voor de les. Het gaat om leerlingen die extra begeleiding nodig hebben. De leerlingen blijven in principe de hele dag op dezelfde afdeling in het gebouw. Dit om bewegingen in de gangen zoveel mogelijk te beperken. Bovendien zijn bepaalde gangen 'eenrichting' geworden. "In sommige gangen was dat moeilijk te realiseren omdat ze te breed zijn. Die gangen hebben we in tweeën gedeeld met plastic schermen." Ook worden er nog stickers op de vloer geplakt met pijlen. Die waren nog niet binnen, vanwege drukte bij het stickerbedrijf. Voor de lessen wordt ook de gymzaal ingezet waar de tafels ver genoeg uit elkaar staan.

Middelbare scholen bereiden zich voor op terugkomst leerlingen (foto: Omroep Zeeland)

De andere leerlingen krijgen voorlopig nog online les. Bij de kluisjes hangen is er dus niet meer bij volgens de conciërge. Sjoerd heeft de afgelopen weken vlogs bijgehouden op de Facebookpagina van het Lodewijk College. Ook andere Zeeuwse middelbare scholen hebben maatregelen genomen. Sommige kiezen ervoor om leerlingen één dag in de week naar school te laten komen.

Een dagje later...

De meeste middelbare scholen gaan dinsdag al open. De docenten van het Lodewijk College hebben dan nog een studiedag, vandaar dat in Terneuzen de schoolgebouwen pas woensdag open gaan.