Provincie onderzoekt huisvesting arbeidsmigranten

Kassen op de Axelse Vlakte bij Westdorpe (foto: Omroep Zeeland)

De vier partijen signaleren dat steeds meer Zeeuwse gemeenten op zoek zijn naar snel beschikbare, tijdelijke en betaalbare woonruimte voor buitenlandse werknemers. De huisvestingsproblemen zijn het grootst in de land- en tuinbouw, waar er te weinig woningen zijn voor arbeidsmigranten.

Ingewikkeld

Volgens de motie is de huisvesting van seizoenswerkers in de landbouw en andere tijdelijke arbeidsmigranten steeds ingewikkelder. Door de coronacrisis is die huisvesting extra moeilijk, door eisen aan afstand en hygiëne. De vier partijen constateren ook dat sommige huisvestingslocaties 'het landschap ontsieren'.

'Fatsoenlijk regelen'

De partijen willen de huisvesting van de seizoenswerkers in Zeeland nu eindelijk eens 'fatsoenlijk regelen'. Daarvoor is wel een goed overzicht nodig, hoe groot de behoefte aan woonruimte is. Per gemeente moeten cijfers op tafel komen. Ook bijvoorbeeld landbouworganisatie ZLTO moet aangeven, hoe groot volgens haar de behoefte is.

Breder onderzoek

Enkele partijen in Provinciale Staten stemden tegen het voorstel voor een onderzoek. Zo vindt de PvdA dat het onderzoek te eenzijdig is, omdat het alleen kijkt naar de huisvesting van seizoenswerkers in de land- en tuinbouw. De PvdA wil liever een breder onderzoek naar de huisvesting van arbeidsmigranten in meerdere beroepsgroepen.