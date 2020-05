Geen botsauto's, wel oliebollen in IJzendijke

Omdat de oliebollenbakker een standplaats heeft aangevraagd bij de gemeente Sluis en niet onder evenementen valt, mocht hij toch de markt betreden. En daar is Brouwer erg blij mee. "Ons kraam staat hier al vijftig jaar tijdens Pinksteren en we wilden niet een jaartje overslaan. We zijn blij dat we weer een doel hebben. Dit is de eerste keer dat we weer ergens kunnen bakken sinds januari."

Horecaondernemers bereiden zich voor

Toch mist Brouwer wel de sfeer van de kermis. "Het is mooi weer en we hebben leuke gesprekken met de klanten, maar de kermissfeer die is er niet." Hij vindt het ook zonde voor de horecaondernemers rond de markt. Zij mogen pas maandag open en lopen daardoor veel omzet mis.

Toch zijn de ondernemers optimistisch. Voor het café staat het terras al klaar -met tafeltjes op 1,5 meter afstand van elkaar- en ook het restaurant heeft al reserveringen gekregen. Dat stemt Brouwer enigszins vrolijk. "Dan krijg je op de markt toch ook weer wat sfeer, hé. Beetje bij beetje moet het maar weer aan gaan trekken allemaal."

Over twee weken mag Brouwer ook zijn kraam neerzetten in Aardenburg.