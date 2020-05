Politie vindt dertig flessen lachgas in auto op A58

Politie vindt dertig gasflessen vol lachgas in auto op A58 (foto: Politie Zeeland - West-Brabant)

Een motoragent zag de auto rijden over de A58 en besloot hem gisteravond rond 20.00 uur ter hoogte van Rilland aan de kant te zetten voor een controle. Achter de bestuurdersstoel vond de agent een cilinder lachgas. Toen de agent vervolgens de hele auto doorzocht, kwamen er in totaal dertig gasflessen tevoorschijn.

In beslag genomen

Voor zulk gevaarlijk vervoer moet je een vervoersdocument hebben en een opleiding ADR en een cursus ladingzekering hebben afgerond. De lading was bovendien niet gezekerd, er was geen brandblusser aanwezig in de auto en ook was er geen mogelijkheid om de wagen goed te ventileren.

De politie heeft de gasflessen in beslag genomen. Tegen de bestuurder wordt proces-verbaal opgemaakt, laat de politie weten via Twitter. De hoogte van de boete wordt later door een officier van justitie bepaald.

Lachgas is een gewild product omdat vooral jongeren het gebruiken als drugs. Het wordt meestal gebruikt door het gas eerst in ballonnen te spuiten en het gas daarna vanuit die ballon te inhaleren. Daarnaast wordt het gebruikt voor medische verdoving en als drijfgas in spuitbussen, bijvoorbeeld bij spuitroom.