Stilzitten is niet makkelijk voor mensen met een beperking, dus is Lotte gaan vloggen

Want, hoe kom je de tijd door als je al meer dan twee maanden binnen zit? Lotte van Hese besloot vrolijk er wat van te maken en ging tekenen, knutselen, bakken en ontdekte een nieuwe hobby: vloggen.

Over haar dagelijks leven maakt zij filmpjes. Over het maken van wraps, over sporten op het balkon en over haar appartement. Inmiddels heeft ze tweeëntwintig volgers op haar YouTube-account.

Ze hoopt op meer abonnees. "Misschien dat ik ooit beroemd word, ik weet het niet, ik hoop het wel. Zoveel volgers als Enzo, zal ik nooit krijgen, maar wie weet", zegt ze enthousiast. "Ik ben wel benieuwd hoe ver ik ga komen."

Nu de coronamaatregelen bij Gors enigszins zijn versoepeld - "Ik sprong een gat in de lucht toen ik eindelijk weer een keertje naar buiten mocht!" - is ze van plan om meer filmpjes buiten te gaan maken. Van een bezoek aan het hertenkamp bijvoorbeeld. Dat zullen in eerste instantie nog rustige filmpjes worden, want drukke plekken moet ze zoveel mogelijk vermijden.

'Hou vol!'

Voor haar volgers heeft ze nog een boodschap, zo zegt ze in haar vlog over het bakken van een kwarktaart: "Het is een moeilijke tijd, maar mensen: Hou vol! We komen er wel uit."