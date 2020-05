Excuses Ambulance Wens aan Goes verzorgingshuis; 'We lieten ons meeslepen'

Geparkeerde rollator in verzorgingshuis (foto: Omroep Zeeland)

Zorgkoepel Cedrah, de organisatie waar Rehoboth onder valt, had eerder al rectificatie geëist. Zo klopt het niet dat er geen afscheid genomen kon worden, want er was er al twee keer eerder afscheid genomen. Het oorspronkelijke Facebookbericht werd al snel offline gehaald en met dit nieuwe bericht op Facebook krijgt Cedrah ook de eerdergenoemde rectificatie.

Niet volgens de regels

Het eerste afscheid was volgens de regels verlopen, het bezoek was netjes van tevoren aangevraagd en na overleg met een arts goedgekeurd. Het tweede afscheid verliep niet volgens de regels, personeel van Ambulance Wens belde vanuit de ambulance naar het verzorgingshuis om te laten weten dat ze eraan kwamen. Daardoor was het verplichte overleg met de arts niet mogelijk. Desondanks werkte het personeel van Rehoboth mee aan dat tweede bezoek.

Afgelopen week wilde de man plotseling opnieuw zijn vrouw zien. Ook dit keer was haar bezoek niet aangekondigd en was er dus geen overleg met een arts mogelijk. Toen de ambulance voor de deur van het verzorgingshuis stond, kregen de vrijwilligers van Ambulance Wens te horen dat het zorgpersoneel eerst wilde overleggen over of dit bezoek wel door kon gaan.

Nog in quarantaine

Naast dat er geen overleg mogelijk was met een arts over of dit bezoek al dan niet door kon gaan, moest de vrouw volgens de richtlijnen nog enkele dagen in quarantaine verblijven na het vorige bezoek. Ook achtte het zorgpersoneel de mentale en fysieke impact van zo'n bezoek te groot.

De vrijwilligers van Ambulance Wens besloten echter om het besluit van het zorgpersoneel niet af te wachten en te vertrekken. Diezelfde dag nog verscheen het bericht op Facebook, waarin Ambulance Wens het zorgpersoneel van 'onmenselijkheid' betichtte.

'Uit emotionele frustratie'

In de rectificatie schrijft de stichting nu de gang van zaken te betreuren. "Stichting Ambulance Wens is buitengewoon betrokken bij mensen in de laatste fase van hun leven en wij hebben ons door die betrokkenheid en uit emotionele frustratie laten meeslepen. Wij bieden onze oprechte excuses aan directie en zorgverleners werkzaam bij Rehoboth die wij ten onrechte in een verkeerd daglicht hebben geplaatst", schrijft de stichting op Facebook.

Cedrah laat weten blij te zijn met de excuses. "We waarderen het dat we dit nare voorval op deze manier af kunnen sluiten en hopen dat de zorgmedewerkers het incident kunnen vergeten en vergeven. Daarnaast wensen we de vrijwilligers van stichting Ambulance Wens alle goeds toe voor de belangeloze inzet voor immobiele en terminale patiënten. Afsluitend willen we de betrokken familie van harte sterkte toewensen in deze moeilijke periode", schrijft de zorgkoepel in een reactie op de eigen website.

