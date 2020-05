Belgen mogen ook weer komen winkelen, is de grens hiermee weer open?

Midden in het dorp Eede is de grens afgesloten in de Scheidingstraat. (foto: Omroep Zeeland)

Gisteravond al meldde de Belgische minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem aan de Vlaamse omroep VRT dat het bezoeken van familieleden over de grens weer is toegestaan. Het ministerie en de burgemeesters van de Vlaamse gemeenten aan de Zeeuwse-Vlaamse grens hebben dit desgevraagd bevestigd, meldt de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ).

Wel of niet toegestaan?

Toch is niet iedereen in België hiervan op de hoogte, want wie bij onze zuiderburen de Infolijn Coronavirus (0032-80014689) belt, krijgt te horen dat het bezoek aan familieleden niet is toegestaan. En ook op de pagina met veelgestelde vragen staat nog vermeld dat familie bezoeken over de grens niet mag.

Vandaag was de verwarring compleet, omdat bleek dat Belgen ook hierheen mogen komen om te winkelen. In het ministerieel besluit dat de kwestie regelt staat namelijk dat het toegestaan is 'om te winkelen in een buurland'.

Verbaasd over dit besluit

"U kan gaan winkelen met een vorm van noodzakelijkheid. Het wordt dus niet aangeraden. Maar men kan zich dus over de grens verplaatsen om inkopen te gaan doen", zegt minister De Crem nu tegen de VRT. De Zeeuwse veiligheidsregio zegt verbaasd te zijn over dit besluit en meldt later vandaag met een reactie te komen.

Ook in Hulst wordt verbaasd gereageerd. Al denkt Gerard den Herder van de Ondernemersvereniging Hulst niet dat er meteen veel Belgen vandaag naar Hulst zullen komen. "Ze zullen voorlopig eerst nog even de kat uit de boom kijken. wellicht dat ze maandag wel komen. Maar we zijn er op voorbereid."

Onduidelijkheid over bewijsvoering

Er is ook onduidelijkheid ontstaan over de bewijsvoering aan de grens. Wie op bezoek wil bij familie moet aantonen dat het gaat om en familieband. Het bezoeken van vrienden is namelijk niet toegestaan. Mogelijke bewijsstukken zijn dan documenten, foto's en correspondentie, meldt de Belgische overheid aan de Zeeuwse veiligheidsregio.

Maar voor winkelen over de grens is dergelijk bewijs niet nodig. In dat geval hoef je geen familieband aan te tonen, meldt De Crem aan de VRT. "De facto staat de grens daarmee open", schrijft het Vlaamse dagblad De Morgen.

Mobiele controles

Verder meldt De Crem dat de vaste controleopstellingen aan de grenzen zullen verdwijnen en vervangen worden door mobiele controles. Hij benadrukt in Vlaamse media wel dat het niet de bedoeling is dat Belgen nu massaal in Zeeuw-Vlaanderen gaan shoppen.

Volgens De Crem zijn dus alleen noodzakelijke inkopen over de grens toegestaan, maar hoe dit dan gecontroleerd zou moeten worden bij de grens is onduidelijk. "Enige controle op het nut van de verplaatsing wordt nu onmogelijk", schrijft De Morgen.