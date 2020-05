Stichting Jayden krijgt Frans Naereboutpenning voor decennium aan inzet

Normaal wordt de penning maar aan één persoon uitgedeeld, maar deze keer kreeg het hele bestuur van Stichting Jayden de penning. Tien jaar lang heeft die stichting geld ingezameld voor onderzoek tegen de ziekte. Toen de stichting in november stopte, was er meer dan een miljoen euro opgehaald. "Als gemeentebestuur wilden we onze waardering daarvoor uiten. We vonden deze vrijwilligerspenning daar heel passend voor", zegt burgemeester Mulder.

'Mooi en bijzonder'

Oprichter Rob Faase is blij met de lovende woorden van Mulder over het werk wat de stichting de afgelopen jaren heeft verricht. "Het is natuurlijk mooi en bijzonder dat je deze waardering krijgt voor het werk wat we tien jaar lang hebben gedaan", aldus Faase.

De stichting werd in 2009 opgericht nadat het 2-jarige zoontje Jayden van Rob en Jolanda Faase, overleed aan de gevolgen van neuroblastoom kinderkanker. Een van de belangrijkste ambassadeurs van de stichting was de Goese band Racoon.

Racoon and Friends

Samen met Racoon organiseerde de stichting meerdere keren het benefietconcert Racoon and Friends for Jayden. Het liefste zou Faasse dat nog één keer doen samen met de band, maar de coronamaatregelen verhinderen dat.

"Racoon was een hele belangrijke ambassadeur voor de stichting. Het liefst hadden we deze erkenning met hun willen delen tijdens een concert op een volle Grote Markt. Maar wat nu niet gaat, dat gaat niet", aldus Faase.

Strijd overgenomen

Op 20 november 2019 viel het doek voor de stichting. Rob en Jolanda Faase hadden die datum gekozen, omdat Jayden op die dag 13 jaar geworden zou zijn. De strijd tegen neuroblastoom kinderkanker is nu overgenomen door de stichting Villa Joep.

