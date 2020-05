Lonink: 'Erg verrast dat de Belgen nu al de grens openen, wij wisten van niets!'

In eerste instantie was de bedoeling dat de Belgische grens op 8 juni open zou gaan. De draaiboeken van de Zeeuwse veiligheidsregio lagen daar al klaar voor. Vanwege het nieuws van vandaag over de versoepelingen werden die draaiboeken maar alvast tevoorschijn gehaald.

'Wij kunnen het aan'

Daarin wordt al rekening gehouden met een te grote toeloop vanuit onze zuiderburen. "Als het nodig is sluiten we alles af. Twee maanden geleden hebben we dat ook gedaan met een parkeerplaats in Sluis. De Belgen zullen waarschijnlijk op pad gaan, maar wij kunnen dat aan", stelt Lonink.

Nu Belgen ook in Zeeland mogen komen shoppen, zijn vooral onderners in Sluis en Hulst zich met man en macht aan het voorbereiden op de te verwachten toeloop van Belgen in de winkelstraten. Vooral komende maandag, op Tweede Pinksterdag, worden er namelijk veel Belgen verwacht.

'Voorbereid op grote drukte'

"In België zijn de winkels gesloten op Tweede Pinksterdag. Bij ons zijn de winkels wel open en dan gaan ook nog eens bij ons de terrassen open. We zijn voorbereid op die grote drukte, maar nu we hebben die scenario's een week naar voren gehaald", aldus Lonink.

De Terneuzense burgemeester en veiligheidsregiovoorzitter moest het nieuws via de Belgische omroep VRT vernemen. "Ik dacht: daar gaat mijn rustige weekend!", lacht Lonink.

Mogen Nederlanders ook weer in Belgische steden winkelen?

Het is nog onduidelijk of dat betekent dat Nederlanders ook weer in Belgische steden mogen winkelen. Bij de eerste rondvraag van Lonink bij zijn collega-burgemeesters in België was het antwoord: ja. "Tegelijkertijd heb ik dat nog niet op papier gekregen."

Shoppen of tanken over de grens raadt Lonink dus nog even af. Want wie weet of de Belgische agent ter plekke weet wat nu de nieuwe regels zijn? "Ik wil niet dat ik mensen ernaartoe stuur en dat ze dan een hoge boete krijgen", aldus Lonink.

