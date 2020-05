In ZeeDoc: Zeeuwse Ridders, een documentaire over ringrijden, de meest Zeeuwse traditie

Aanleiding voor deze film uit 2010, was de Zeeuwse Ringrijvereniging, die in dat jaar haar 60-jarig bestaan vierde. De documentaire is te zien om 12.00 uur, 16.00 uur, 20.30 uur en 22.00 uur.

Wachtende trekpaarden (foto: oz)

Het ringrijden in al haar facetten, daarover gaat Zeeuwse Ridders. Van het invlechten van de manen tot het poep scheppen na afloop. Van het oefenen in de achtertuin tot de concentratie tijdens de wedstrijd.

Ongeëvenaard

In de documentaire worden meerdere hoofdpersonen gevolgd die betrokken zijn bij het ringrijden. Zo ook de in december 2018 overleden Lein de Wolf. Als speaker van de wedstrijden was hij ongeëvenaard. Zijn markante stemgeluid en bloemig taalgebruik, maakte de wedstrijden nog spannender dan ze al waren.

Maar ook ringrijder Sander Willemse en zijn twee zoons Roel en Lou worden gevolgd. Sander is een fanatieke en succesvolle ringsteker, het beeldje van Beatrix, zou hij heel graag voor de vijfde keer willen winnen.

Hoop gevestigd op zijn zoons

De kans dat het hem zelf gaat lukken is gering daarom is zijn hoop gevestigd op zijn zoons. Maar of zij net zo getalenteerd en gedreven zijn als hun vader, is nog maar de vraag.

Kersvers Zeeuws kampioen ringrijden Teun Dingemanse wordt gejonast (foto: Omroep Zeeland)

Het ringrijden kent een diepgewortelde traditie in Zeeland. Het lijkt voor toeristen wellicht een folkloristisch gebeuren maar het is wel degelijk een sport waar fanatiek voor getraind wordt en waar de spelregels en de organisatie tijdens de wedstrijden van groot belang zijn.

Vaste gebruiken

Bovendien kent de sport een aantal vaste gebruiken. Zo zijn de ringstekers altijd in het wit gekleed en dragen ze tijdens wedstrijden een oranje sjerp over de rechterschouder.

Soms zie je ook ringrijders met een groene sjerp over de linkerschouder. De groene sjerp betekent dat deze rijder tot dan toe de meeste ringen heeft gestoken.

Winnaar wordt gejonast

De winnaar van een wedstrijd wordt altijd gejonast. De hele groep ringrijders pakt de winnende ringrijder op en die wordt vervolgens drie keer in de lucht gegooid.

Een niet weg te denken prijs bij het ringrijden is de pollepel. Bij de meeste afdelingen verdient degene die in de laatste twee beurten allebei de ringen steekt, de -vaak beschilderde- houten lepel. Vroeger was het een 'schande'-prijs.

Jacomien Kodde weet nog goed dat ze op jonge leeftijd in aanraking kwam met het ringrijden: "Dat was bij ons op het dorp in Biggekerke. Ik was zo'n meisje dat op de paarden paste. Enkele familieleden deden mee. Op mijn achttiende ging ik naar Amsterdam. Altijd als ik terugkwam in Zeeland was ik ontroerd als ik naar het ringrijden ging kijken. Daar wilde ik een film over maken, maar het heeft me altijd verbaasd dat niemand anders dat ook heeft gedaan."

Luister hier naar het gesprek van Elias den Hollander met Jacomien Kodde:

Jacomien: ik ga nog altijd kijken naar het ringrijden