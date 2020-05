Gewonden bij schietincident in Vlissingen, vier mannen aangehouden

Politie zet de Lammensstraat in Vlissingen af na meldingen dat er werd geschoten (foto: HV Zeeland)

Bij de meldkamer kwamen er rond 02.00 uur meldingen binnen dat er werd geschoten in de Lammensstraat in Vlissingen. Volgens de politie zijn er aanwijzingen dat daar inderdaad schoten zijn gelost.

Ruit beschadigd

Een ruit in een voordeur van een woning aan de Lammensstraat raakte beschadigd. Of dit iets met het schietincident te maken heeft, is nog niet bekendgemaakt. De recherche heeft sporenonderzoek verricht en getuigen gehoord.

Volgens de politie lijkt het erop dat er inderdaad is geschoten, een ruit in de voordeur van een woning raakte beschadigd (foto: HV Zeeland)

Twee mannen meldden zich vervolgens bij de huisartsenpost mannen met verwondingen die mogelijk het gevolg waren van dit schietincident. Het gaat om een 23-jarige man uit Goes en een 25-jarige inwoner van Vlissingen.

Beide mannen aangehouden

Omdat nog onduidelijk is wat daar precies is gebeurd vannacht heeft de politie beide mannen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het schietincident. De Goese verdachte is meteen vastgezet in een politiecel.

De Vlissinger is eerst nog overgebracht naar het ziekenhuis om daar behandeld te worden aan zijn verwondingen. Daarna werd hij ook in een politiecel ondergebracht. De auto waarin de twee mannen naar de huisartsenpost waren gereden is in beslag genomen voor onderzoek.

Derde verdachte

De derde verdachte is een 21-jarige man uit Koudekerke. Agenten zagen hem rond 03.00 uur rijden over Irislaan in Vlissingen en hebben hem vanwege het vermoeden dat hij mogelijk bij het incident betrokken was aan de kant gezet en aangehouden. Waar dit vermoeden op was gebaseerd, is nog niet bekendgemaakt. Ook deze derde verdachte zit vast in een politiecel en ook zijn auto is in beslag genomen voor onderzoek.

De politie heeft in deze zaak ook een vierde verdachte opgepakt. Hij werd door agenten op de A58, ter hoogte van Etten-Leur, aan de kant van de weg gezet en aangehouden. Al snel bleek echter dat hij niets met de zaak te maken had en kon hij dus zijn weg weer vervolgen.

Nog steeds veel onduidelijk

De politie laat weten dat er nog steeds veel onduidelijk is over wat er zich precies heeft afgespeeld vannacht bij de woning in de Lammensstraat. Het onderzoek is nog in volle gang. De drie verdachten worden nu verhoord door rechercheurs. Ook worden nog van meerdere getuigen verklaringen afgenomen. Wie meer weet over de toedracht van het schietincident wordt opgeroepen om contact op te nemen met de politie.