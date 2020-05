Politie voorkomt groot strandfeest in Dishoek, extra controles op Zeeuwse stranden

De Instagram post kan op dit moment niet worden geladen. Klik hier om naar de post te gaan.

Politieagenten zijn in gesprek gegaan met de jongeren, waarna die zich beter hebben verspreid over het strand. De Veerse wijkagenten zijn tevreden over hoe die gesprekken zijn verlopen. "Samen konden we afspraken maken over een ordentelijk verloop van het strandbezoek."

Berg troep

Het is overigens niet de eerste keer dat er bij Dishoek veel jongeren samenscholen. Ook met Hemelvaartsdag was het er erg druk, met name met jongeren die op de zonovergoten stranden verkoeling zochten. Naderhand bleef er een berg troep achter.

Het strand op Dishoek na een drukke Hemelvaartsdag (foto: Ronald Wielemaker)

Niet alleen bij Dishoek was er gisteren een strandfeest. De politie moest ook in actie komen op het strand bij Wemeldinge. Daar was op dat moment een groot strandfeest aan de gang.

Veel klachten over de harde muziek

Bij de meldkamer waren veel klachten binnengekomen over de harde muziek. Nadat de politie het strand had ontruimd, bleef er ook daar een flinke berg troep achter in het zand. Bewoners van het dorp en gemeentemedewerkers hebben de rommel opgeruimd.

Politie maakt een einde aan illegaal feest op strand Wemeldinge (foto: Politie Zeeland-West-Brabant)

De gemeente Kapelle laat weten dat vanwege dit strandfeest vandaag de parkeerplaatsen bij het strand van Wemeldinge zijn afgesloten. Wanneer het er opnieuw druk dreigt te worden gaat ook het strand zelf 'op slot', waarschuwt de gemeente.

Oproep: houd rekening met hulpdiensten

De politie doet op Instagram ook nog de oproep aan automobilisten om rekening te houden met de hulpdiensten bij het parkeren van de auto. Bij een inzet in Westkapelle konden de hulpdiensten en strandwachten door alle bij de Noorderhoofdweg geparkeerde auto's en campers maar moeilijk het strand bereiken.

Wie dat doet riskeert een boete, waarschuwt de politie. "Binnen afzienbare tijd gaat er gehandhaafd worden", schrijven de Veerse wijkagenten op Instagram.

Ook de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) roept op om drukte te vermijden. Als het ergens te druk wordt worden de stranden of parkeerplaatsen afgesloten, waarschuwt de veiligheidsregio op Twitter.

