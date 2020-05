Auto vliegt in brand door gestunt op Brouwersdam (foto: Politie Zeeland - West-Brabant)

Bij de politie waren meerdere klachten binnengekomen over zijn gestunt met de uitgeklede Peugot. Terwijl de opgeroepen agenten onderweg waren kwam daar nog de melding bij dat door al dat rondscheuren over de Brouwersdam de auto in brand was gevlogen.

Al geblust

Toen de politie arriveerde, was de brand al geblust. De 'stuntman' en zijn cameraman hadden al enkele emmers water over de brandende auto gegooid.

Alle capriolen met de auto waren door de eerdergenoemde cameraman vastgelegd. Dat maakte het voor de politie erg makkelijk om te achterhalen wat er precies was gebeurd. "Voor ons was dit wel handig, zo konden wij goed zien hoe de auto in brand vloog na wat 'abnormaal' rijgedrag", laat de politie weten via Facebook.

Op basis van de beelden kreeg de bestuurder een bekeuring voor onveilig rijgedrag. Daarnaast werd hij beboet omdat de banden onvoldoende profiel hadden, omdat de auto geen geldige APK had en voor scherp uitstekende delen aan het voertuig.

Meerdere keren is gewaarschuwd

De politie meldt verder de de bestuurder in het verleden ook meerdere keren is gewaarschuwd vanwege zijn gevaarlijke rijgedrag. Mede daarom is hij ook aangemeld bij het CBR voor een verplichte rijvaardigheidscursus.