'Slechte communicatie rondom grensopening is typisch voor situatie in België'

De grens tussen België en Nederland is sinds half maart, toen de coronacrisis begon, gesloten. Overal in Zeeuws-Vlaanderen verschenen blokkades op de grensovergangen. De Belgen waren bij het sluiten van de grens wel érg inventief, want van de ene op de andere dag stonden er containers, hekken of lagen er bergen zand midden op de wegen.

Veel kritiek

Vanuit België was er veel kritiek op de manier hoe Nederland het virus bestreed. "In België mochten mensen niet eens hun huis uit terwijl we hier in de intelligente lockdown zaten en veel meer mochten. Dat vonden ze in België erg frustrerend."

Het verschil is volgens Van Wijk goed te zien als je de persconferenties van beide landen vergelijkt. "In Nederland is er één persoon die het woord neemt, meestal premier Rutte en die vertelt dat we het samen moeten gaan doen. In België heb je persconferenties met vijftien man en niemand begrijpt het. Zelfs de eigen regering begrijpt het vaak niet", vertelt Van Wijk. "In praatprogramma's op de Belgische televisie zag je ministers die niet eens meer wisten wat er was afgesproken."

Mark Rutte spreekt Nederland toe (foto: ANP)

Jan Lonink van de Zeeuwse Veiligheidsregio heeft dan ook zijn bedenkingen bij het vele overleggen tussen de landen. "Ik heb ondertussen zelf wel geleerd dat het overleg met de Belgische collega's van geen enkele waarde is. De burgemeesters hebben daar geen informatiepositie zoals dat hier in Nederland wel is." De meeste besluiten worden daar op landelijk niveau genomen.

'Altijd op zoek naar achterpoortjes'

"Belgen zijn altijd op zoek naar achterpoortjes, mazen in de wet, om zich toch niet aan de regels te hoeven houden. Dat zit in hun cultuur", zegt Van Wijk.

Daar ligt volgens hem het grootste verschil met Nederlanders. "Bij ons is draagvlak erg belangrijk. De strijd tegen corona daar moet iedereen achter staan om het te laten slagen. Daarom is de intelligente lockdown ook zo'n prachtige term van premier Rutte. Want eigenlijk zeg je we gaan allemaal samen onze hersenen gebruiken. En het werkt."

