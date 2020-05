Van Instagramhit naar het openen van een échte plantenwinkel

De plantenliefhebber plaatst onder de naam huisje.plantje.beestje foto's van haar verzameling en kat op Instagram. Binnen een jaar had ze meer dan 10.000 volgers. "Mijn kat poseert naast mijn planten en dat vinden mijn volgers blijkbaar leuk", zegt ze zelf ook enigszins verbaast. "Maar daardoor had ik wel het idee dat een fysieke winkel best zou kunnen lopen. Het is een leuke aanwinst voor Oostburg."

De kat van Hanneke poseert graag naast planten (foto: Instagram @huisje.plantje.beestje)

Ze stekt zelf al haar kamerplanten en die verkoopt ze al op rommelmarkten of geeft ze aan vrienden. "Ik vind dat heel leuk om te doen. Planten fleuren je huis op. Dat heb ik van mijn moeder en oma, die zijn ook dol op planten. Vanuit die liefde is het idee voor een winkel ontstaan." Dus kocht ze een winkelpand in haar huidige woonplaats Oostburg. Ze gaat boven de winkel wonen. "Er moet nog veel worden verbouwd, maar het voorste gedeelte kan alvast open als winkel." Een keer in de week. op woensdag, opent ze daarom alvast de deuren.

In de horeca

Hanneke werkt daarnaast nog in de horeca. Dat blijft ze straks, als de winkel open is, erbij doen. Voor de zekerheid. Maar in de toekomst hoopt ze de werkzaamheden in de winkel uit te breiden met workshops.