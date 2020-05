Uit het sportarchief: TOP Arnemuiden verliest in finale voor plek in Korfbal League

In een kolkende PKC-hal in Papendrecht moest het gaan gebeuren voor de korfballers van TOP Arnemuiden. Honderden fans gingen vanuit Arnemuiden mee, maar zij zagen dat het vanaf het eerste moment niet goed ging voor TOP. "Ik weet wel waarom ik die wedstrijd daarna nooit heb terug gekeken, want we hebben op het moment suprême gewoon niet geleverd", vertelt speler Corné Bezemer.

Vermoeid en pijntjes

De tegenstander, DSC uit Eindhoven, was al vaker een geduchte tegenstander voor TOP. In de beginfase van de finale van de play-offs waren de Brabanders echter heer en meester. Al snel liep het verschil op naar zeven. "Nog steeds weet ik niet goed waar het aan lag. De enige reden wat ik kan bedenken was dat we nogal vermoeid waren en spelers hadden die pijntjes hadden", vertelt Bezemer.

TOP verloor de finale uiteindelijk met 13-21 van DSC. Een week later kreeg de ploeg uit Arnemuiden nog een kans om te promoveren tegen AW.DTV uit Amsterdam, maar ook die werd verloren. Volgens Bezemer was het seizoen voor TOP gewoon te lang. "Ik vind ook dat de teams uit de Korfbal League teveel beschermd worden. Clubs uit de hoofdklasse, zoals wij, moeten een hele lange weg afleggen om te promoveren."

Oud zeer

In een verkiezing van Omroep Zeeland werd de finale van TOP uitgeroepen tot sportmoment van het jaar 2016. Toch blijft het voor Bezemer moeilijk om tevreden terug te kijken op die wedstrijd tegen DSC. "Er blijft gewoon wat oud zeer hangen van de finale in 2016. Waar je nu wel op trots kan kijken is de sfeer die de supporters meebrachten. Dat gaat in de geschiedenisboeken."