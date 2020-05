Advies bioloog: per direct minder kreeftenvissers vanwege dalende kreeftenstand

Kreeft in de Oosterschelde (foto: Omroep Zeeland)

In een opiniestuk op de natuurwebsite Nature Today brengt Van Bragt de neergang van het aantal kreeften in beeld en gaat hij op zoek naar de oorzaken achter die daling. In het artikel op Nature Today benoemt hij drie kandidaten: de kreeftenvisserij zelf, schelpdierkwekers en klimaatverandering.

'Op zijn zachtst gezegd niet slim'

Maar wat bij nader onderzoek de belangrijkste oorzaak ook blijkt te zijn, wat Van Bragt betreft is er maar één oplossing: minder kreeftenvissers. "Intensieve visserij op een soort die duidelijk achteruit gaat, is op zijn zachtst gezegd niet slim, maar feitelijk gewoon onverantwoord", aldus Van Bragt.

Volgens Van Bragt gaan er al langer verhalen rond over de afname van het aantal kreeften in de Oosterschelde. De sportduikers melden minder kreeften te zien en ook de kreeftenvissers hebben minder vaak volle fuiken, betoogt hij. Wanneer de waarnemingen van de vrijwilligers van Stichting Anemoon op een rij gezet worden, zie je een overduidelijk dalende lijn.

Neergang van aantallen kreeften in Oosterschelde op basis van aantallen waarnemingen door vrijwilligers Stichting Anemoon (foto: Stichting Anemoon)

Volgens Van Bragt is de kreeftenvisserij de afgelopen jaren veel intensiever geworden. "Wie nu tussen de Zeelandbrug en de havenmond van Zierikzee gaat kijken, ziet daar een ongekend aantal boeien in de Oosterschelde liggen waar kreeftenfuiken en -korven onder liggen. Er liggen er alleen in dit kleine gebiedje al tenminste honderd, maar waarschijnlijk veel meer."

'Verstikkende laag ontlasting'

Een ander potentiële boosdoener is volgens Van Bragt de schelpdiervisserij. "Daar waar hangcultures van mossels aanwezig zijn of voorraadkamers voor mossels worden aangelegd, kunnen kreeften niet overleven. De bodem onder hangcultures is totaal verziekt door de dikke verstikkende laag ontlasting van de mosselen en in de voorraadkamers wordt de bodem te vaak beroerd."

Tot slot speelt volgens Van Bragt ook het steeds warmere zeewater in de zomermaanden mogelijk een rol. "De Europese zeekreeft leeft langs de Noordwest-Europese kust in gebieden waar het zeewater in de zomer meestal niet boven de 12-16 graden Celsius komt. Met onze recordzomers is het niet ondenkbaar dat het opwarmende zeewater in de Delta steeds minder geschikt wordt voor zeekreeften om zich te kunnen voortplanten."

Een kreeft uit de Oosterschelde in de handen van een kreeftenvisser (foto: Omroep Zeeland)

De Oosterschelde is een Nationaal Park en een Natura2000-gebied. Toch ziet Van Bragt met lede ogen aan dat natuurwaarden en natuurkwaliteit er ondergeschikt worden gemaakt aan economische belangen. Hij vraagt zich in het artikel op Nature Today hardop af of het Oosterscheldegebied nog wel de status van Nationaal Park verdient.

Meer in balans

Hij roept daarom alle betrokken instanties op om maatregelen te treffen die de natuurwaarden van de Oosterschelde beter beschermen en die meer in balans brengen met de economische belangen. "Alleen dan kan een duurzame verbetering optreden en is de instandhouding van de natuurwaarden van de Oosterschelde gewaarborgd."

Een kreeft in de Oosterschelde (foto: Omroep Zeeland)

Kreeftenvissers omschreven de claims van biologen en sportduikers dat het aantal kreeften afneemt als 'kaaipraatjes', onzin dus. Daarom zijn ze onlangs een eigen onderzoek gestart naar het aantal kreeften in de Oosterschelde.

'Ook voor de sector negatief'

Van Bragt juicht dit onderzoek toe, net als ieder vervolgonderzoek naar de kreeftenstand in de Oosterschelde, maar hij betoogt wel in zijn opiniestuk op Nature Today dat wachten met het nemen van maatregelen tot de uitkomsten van dit onderzoek bekend zijn in zijn ogen niet verantwoord is. "Overmatige visserij zal ook voor de sector onvermijdelijk negatief uitpakken", aldus Van Bragt.

Fuiken liggen klaar voor het nieuwe kreeftenseizoen (foto: Omroep Zeeland)

