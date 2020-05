Deze Belgen mogen weer naar Sluis: 'We hebben het gemist!'

Meer dan twee maanden lang moesten veel van onze zuiderburen het zonder hun gebruikelijke zondagswandeling door Sluis doen. Nu de grenzen weer open pakken ze die traditie weer op en namen ze die noodzakelijke boodschappen niet zo nauw.

'Genieten is een must'

"Hiermee vond ik het wel weer tijd om een kopje koffie te drinken in Sluis. Normaal doen we dat ook, dus we gaan de traditie hervatten. Op mijn oude leeftijd is het een must om te kunnen genieten en dat we die vrijheid hebben", vertelt een Belgische voorbijganger.

Niet alle Belgen waren op de hoogte dat de grenzen weer open waren. Na de mededeling van Pieter de Crem, de Belgische minister van Binnenlandse Zaken, was nog niet duidelijk wat er nou precies allemaal mocht.

'Erg blij mee'

"Ik ben op mijn motor gaan rijden en heb geprobeerd om Sluis binnen te komen en dat is dus gelukt. Ik kom graag in Sluis en Cadzand, dus ik ben hier erg blij mee", aldus een Belgische motorrijder.

Al meer dan twee maanden konden onze zuiderburen niet de grens over. Nu voor het eerst sinds lange tijd zagen ze dat de maatregelen in Nederland veel soepeler zijn dan in België.

'In België bekrompen'

"Je merkt dat het hier anders is dan bij ons. In Nederland kan je nog vrij rondlopen, maar in België is het heel erg bekrompen. Jammer dat de horeca nog niet open is, maar we hebben het wel naar ons zin hier", vertelt een van de Belgen.

Lees ook: