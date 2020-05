Afgesloten parkeerplaatsen na illegaal strandfeest, maar strandgangers parkeren er toch

De politie spreekt van een illegaal strandfeest met harde muziek en tientallen tot honderden feestvierders bij elkaar, die na hun vertrekt een berg met rommel in het zand achterlieten. Op videobeelden die zijn geplaatst op Instagram is goed te zien hoe druk het was en dat de feestgangers inderdaad onvoldoende afstand hielden.

De gemeente heeft per direct de parkeerplaatsen bij het strand afgesloten om zulke massale bijeenkomsten in de toekomst tegen te gaan. Volgens waarnemend burgemeester Fons Naterop van de gemeente Kapelle was het afsluiten van het strand op dit moment nog een brug te ver. "Dan lijden de goeden onder de kwaden", zo redeneert hij.

'Onverantwoorde situatie'

Over het illegale strandfeest heeft Naterop geen goed woord over. Hij spreekt van een 'onverantwoorde situatie', maar hij is tegelijkertijd blij dat de politie niet te hard heeft opgetreden tegen de feestvierders. "Uiteindelijk is de ontruiming van het strand rustig verlopen."

De afsluiting van de parkeerterreinen was vandaag niet voor iedereen even duidelijk. De strandgangers trokken zich weinig aan van de dranghekken en de rood-witte linten.

Strandgangers trekken zich weinig aan van afsluiting parkeerplaatsen strand Wemeldinge (foto: Omroep Zeeland)

Ze bleken de hekken gewoon aan de kant te zetten om er te kunnen parkeren. De politie greep niet in en deelde geen bekeuringen uit aan de overtreders, omdat de afsluiting nog niet duidelijk genoeg zou zijn aangegeven.

Nu vooral aan de jongeren zelf

Volgens Naterop is het nu vooral aan de jongeren zelf om te laten zien dat de boodschap is overgekomen. "Als het opnieuw zo druk wordt op dat strand dan zie ik geen andere keus dan toch het strand volledig af te sluiten."

En de Kapelse burgemeester doet ook een oproep in algemene zin. "Hou je aan de maatregelen, want als we dat niet doen met zijn allen dan brengen we daarmee de aangekondigde versoepelingen waar we met zijn allen met smart op zitten te wachten in gevaar. Dus dat zou betekenen: geen open cafés en restaurants. Dus hou je gewoon aan de richtlijnen."

Groot strandfeest voorkomen

Wemeldinge was niet de enige plek waar de politie gisteren moest ingrijpen vanwege drukte op het strand. Bij Dishoek wisten agenten door tijdig ingrijpen een groot strandfeest te voorkomen. In een reactie laat de Veiligheidsregio Zeeland weten de Zeeuwse stranden extra in de gaten te houden.

De reactie van de Veiligheidsregio:

"Ten aanzien van de coronamaatregelen zien wij dat mensen, ook jongeren, steeds meer de ruimte pakken die de verlichting van de maatregelen biedt. Het beleid is er ook op gericht om de eigen verantwoordelijkheid voor de geldende maatregelen, zoals het houden van 1,5 meter afstand, bij de mensen zelf te leggen. Indien het zo druk is dat 1,5 meter onmogelijk wordt voor mensen dan zullen mensen individueel aangesproken worden door 1,5 meter coaches, Boa's of politie. Bij excessen en/of bewuste overtredingen van de noodverordening, zoals bijeenkomsten en feesten wordt gehandhaafd. We monitoren, ook in de avond, waar veel mensen samenkomen. Indien noodzakelijk worden risicobeperkende maatregelen ingesteld."

