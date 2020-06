Twintig procent van de Zeeuwen rookt dagelijks, 'en stoppen is moeilijk'

Wakker worden, een bakje koffie zetten en de ochtend starten met een sigaret. Voor een kleine twintig procent van de Zeeuwen dagelijkse kost. Ondanks dat het kopen van sigaretten al een tijd minder aantrekkelijk gemaakt wordt door afschrikwekkende foto's op de pakjes en de sigaretten in supermarkten niet meer in het zicht liggen, maar achter een geblindeerde deur.

Bijna drieduizend euro per jaar

Daarnaast stijgen de prijzen van de sigaretten flink. Een pakje kost nu gemiddeld acht euro, terwijl je hier vorig jaar zes euro voor betaalde. Rook je een pakje per dag, dan kost dat je dat nu bijna drieduizend euro in een jaar.

Anti-tabaksdag, de wereldgezondheidsorganisatie roept rokers op om meer bewust te worden van hun tabaksgebruik. (foto: Omroep Zeeland)

Volgens de therapeute beginnen rokers vaak op jonge leeftijd, om het uit te proberen. "Met uitgaan, of omdat het stoer is of gewoon omdat ze nieuwsgierig zijn". Maar eenmaal begonnen met roken, is er vanaf komen volgens Binnenmarsch een stuk moeilijker. "Het is natuurlijk verslavend, dat weten we allemaal.

Verslaving door nicotine

Dat werkt volgens Binnenmarsch zo: "De nicotine uit een sigaret maakt je hersenen gevoelig voor de stof dopamine, die je een 'lekker gevoel' geeft. Dat gevoel zorgt weer voor de aanmaak van de stof endorfine, ook wel het gelukshormoon of geluksstofje genoemd. Als je die endorfine dus niet meer extra krijgt op het moment dat je stopt met roken, ga je het missen en word je chagrijnig."

Nicotine heeft niet alleen een effect op de hersenen, maar ook op de rest van het lichaam. Roken beschadigd de longen, maar ook je bloedvaten en het hart. De stof zorgt er voor dat er meer adrenaline aan het bloed wordt afgegeven, dat zorgt voor een hogere hartslag, bloeddruk en een snellere ademhaling. Ook wordt de doorbloeding slechter, dat uiteindelijk kan leiden tot permanente beschadigingen

Anti-Tabaksdag Jaarlijks is het op 31 mei Wereld Anti-Tabaksdag (World No Tobacco Day). Deze dag staat in het teken van het verminderen van het gebruik van tabak en wordt ook wel Wereld Niet-Rokendag genoemd. De dag is in 1989 in het leven geroepen door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Dit orgaan is bezorgd om de miljoenen mensen die jaarlijks overlijden aan de gevolgen van het roken van tabak.

De therapeute helpt al jaren rokers uit binnen- en buitenland te stoppen met roken. Ze geeft accupunctuurtherapie waarbij ze verschillende punten op het lichaam lasert of masseert om zo 'afkickverschijnselen' van stoppers tegen te gaan.

'Je moet het wel echt zelf doen'

"Ik geef geen hocus-pocus behandelingen, hoewel sommigen dat wel denken als ze eraan beginnen. Je moet het wel echt zelf doen, ik kan alleen er voor zorgen dat je niet gigantisch chagrijnig wordt of hoofdpijn hebt omdat je zin hebt in een sigaret", aldus Binnenmarsch.

Therepeut Carine helpt mensen te stoppen met roken door middel van massage en laseraccupunctuur. (foto: Omroep Zeeland)

Het laseren en de massage zorgen er volgens Binnenmarsch voor dat er lichaamseigen stoffen vrijkomen. Die stoffen zouden het zelfherstellend vermogen van het lichaam stimuleren. Op die manier zou acupunctuur ontwenningsverschijnselen verminderen.

'Ik krijg mijn reuk terug'

"Het is een alternatieve methode, maar het werkt wel. Zo kwam hier bijvoorbeeld een vrouw langs die al veertig jaar rookte en het echt super beu was. Die mevrouw stapte over van sigaretten naar een e-sigaret, maar die nam ze uiteindelijk zelfs mee naar de wc. Na een behandeling was ze van de afkickverschijnselen af en toen zei ze: 'ik krijg mijn reuk terug, ik wist niet dat Zeeuws-Vlaanderen zo stonk door de industrie!' Haha, dat was wel mooi."