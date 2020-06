Vanaf vandaag kan iedereen zich laten testen op het coronavirus

Wat moet je doen als je je wilt laten testen?

Dan bel je eerst het landelijk nummer 0800-1202. Dat nummer is gratis en bereikbaar van 08.00 tot 20.00 uur. Daar maak je een afspraak om naar een van de teststraten te gaan. In Zeeland staan die bij het ZorgSaam-ziekenhuis in Terneuzen en bij het Adrz-ziekenhuis in Goes. Binnen een dag kan je dan getest worden.

Hoe gaat de test in de teststraat in zijn werk?

Aan de ene kant van de tent meld je je aan. Dan rij je door naar de andere kant van de tent en wordt de test bij je afgenomen. Eerst moet je een zakdoekje volsnuiten en daarna wordt er met een wattenstaaf een keel- en neusmonster afgenomen.

Kun je hier zomaar naartoe gaan?

Nee, je moet echt een afspraak maken via bovenstaand nummer. Je mag pas een afspraak maken als je klachten hebt. Zonder klachten is een test zinloos. De testen, die in de teststraten worden afgenomen, zijn puur bedoeld om aan te tonen dat je op dit moment corona hebt. Niet of je het al hebt gehad.

In de autoteststraat in Goes kan je je laten testen op het coronavirus (foto: Omroep Zeeland)

Hoe lang duurt het voordat de uitslag binnen is?

Nadat je getest bent, worden de monsters in een plastic zakje gedaan om onderzocht te worden in het laboratorium. Binnen 48 uur is de uitslag binnen en weet je of je besmet bent met het coronavirus.

Wat gebeurt er als je positief getest bent?

Als er sprake is van een besmetting met corona neemt de regionale GGD contact op en wordt een bron- en contactonderzoek gestart. Personen bij wie de besmetting wordt vastgesteld, blijven vervolgens in isolatie en hun huisgenoten krijgen het dringende verzoek om veertien dagen in thuisquarantaine te gaan.

Wat gebeurt er als je er negatief getest bent?

Ook dan krijg je een telefoontje, maar niet van je eigen GGD. Dan word je gebeld door het landelijk callcenter.

Zijn deze teststraten alleen bedoeld voor Zeeuwen of kunnen toeristen zich hier ook laten testen?

Alle Nederlanders kunnen zich hier laten testen. Mocht je niet uit Zeeland komen, dan krijg je de uitslag binnen via je eigen GGD, mits die positief is. Dus een Limburgse toerist zou zich in Goes kunnen laten testen, maar die krijgt dan de uitslag via een afdeling van de Limburgse GGD, mits die positief is.