Terrassen weer open: 'We hebben er lang naar uitgekeken'

Mensen stonden er vanmiddag voor in de rij, zoals op de Boulevard in Vlissingen. "We hebben er lang naar uitgekeken, en nu mogen we weer", zegt een toerist die als eerste een biertje kon bestellen.

Passen en meten

Voor de horecaondernemers was het de afgelopen tijd passen en meten. "Wij hoorden een week voor de opening van onze nieuwe zaak dat de horeca op slot moest", zegt Niek Damen van Brasserie Boulevard 17 in Vlissingen. "Dat was natuurlijk een bittere pil. Maar we hebben er alles aan gedaan om er voor te zorgen dat we weer op een prettige en veilige manier gasten kunnen ontvangen. Dus voor ons is het een spannende, maar ook feestelijke dag."

Volgens Michel Kloeg, vice-voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland, werd het hoog tijd dat de horeca weer open mag. "Het water staat veel bedrijven al aan de lippen", zegt hij. "Maar er is nog veel meer versoepeling nodig. Want zoals nu - met 30 tot 40 procent van de normale omzet - kun je de vaste kosten niet eens betalen. Het zal nog een hele tijd duren voordat de horeca weer een goedlopende sector is."

De regels op een rij: Op het terras: Op terrassen mogen meer dan 30 mensen zitten, als er genoeg plaats is.

U moet aan een tafel zitten.

U moet 1,5 meter afstand houden van andere bezoekers.

Mensen uit 1 huishouden, hoeven geen afstand te houden. Binnen: Binnen mogen 30 gasten zijn.

U moet reserveren.

U moet aan een tafel zitten.

Een medewerker vraagt u of u verkouden bent of koorts heeft.

Heeft u deze klachten, dan moet u thuisblijven.

U moet 1,5 meter afstand houden. Bron: www.rijksoverheid.nl

Lees ook: