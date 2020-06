Filmtheater opent de deuren met Zeeuwse première

Coronaregels

De kleine filmtheaters in Zeeland hebben heel wat werk moeten verzetten om aan de regels van het RIVM te voldoen. Anders dan in een grote bioscoop is het woekeren met de ruimte in de filmtheaters in Middelburg, Zierikzee, Goes en Oostburg.

Het Ledeltheater in Oostburg heeft de grootste zaal. Daar is dertig bezoekers is geen probleem. De filmzaal van 't Beest in Goes kan twintig mensen kwijt in de anderhalve meter maatregel, in Zierikzee zijn er dat dertig en in Middelburg laten ze 28 mensen tegelijk toe.

Vaste zitplaatsen

Bij alle theaters moet er vooraf gereserveerd worden voor vaste zitplaatsen, de overige stoelen zijn afgeplakt of voorzien van een kruis. Bezoekers die klachten hebben, worden niet toegelaten. Er is toezicht in de zaal tijdens de film om te kijken of iedereen zich aan de regels houdt.

Als iemand tijdens de film een onbedaarlijk hoestbui krijgt wordt hij vriendelijk verzocht de zaal te verlaten" Remko Delfgaauw- Filmtheater Fizi Zierikzee

De kleine filmtheaters in Zeeland rekenen op het verantwoordelijkheidsgevoel van hun bezoekers. Pas over enkele weken zal duidelijk worden of het werkt.