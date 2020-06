Drijvende kracht Ledeltheater overleden

Vrijwilliger

Het Ledeltheater zocht in de jaren negentig vrijwilligers om het theater weer nieuw leven in te blazen. Er vonden namelijk weinig voorstellingen plaats, er hingen geen posters voor de ramen en de neonverlichting was kapot. Bolsius heeft zich toendertijd aangemeld als vrijwilliger en de rest is geschiedenis.

John Bolsius (foto: Ledeltheater)

Vanaf 1999 heeft hij het Ledeltheater onder zijn hoede genomen en was hij werkzaam als directeur. Onder zijn leiding werd het Ledeltheater weer een succes en wisten de bewoners van West-Zeeuws-Vlaanderen het theater weer te vinden voor een voorstelling of film. Voor zijn inzet werd hij in 2007 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Eenhoornruiters

John Bolsius was in 2013 te zien in het programma "Eenhoornruiters' dat door Omroep Zeeland is uitgezonden. In dit programma vertelt hij over zijn passie voor theater en zijn liefde voor Zeeuws-Vlaanderen en het Ledeltheater in het bijzonder.