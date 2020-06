RIVM meldt één nieuwe Zeeuwse besmetting

Wij willen graag weten in welke omgeving u woont, zodat wij u in de toekomst meer gepersonaliseerd nieuws kunnen aanbieden. Daarom willen we graag uw locatie weten als u de website van Omroep Zeeland bezoekt. De gegevens over uw woonplaats of andere data worden anoniem verzameld en nooit gedeeld met anderen.